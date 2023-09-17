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Житель Петербурга выманивал деньги у жены, притворяясь больным раком

17 сентября 2023, 11:47
Фото: istockphoto/

Фото: istockphoto/

В Санкт-Петербурге мужчина четыре года врал своей супруге, что страдает онкологическим заболеванием. Под предлогом покупки дорогих лекарств он выманивал у нее деньги, обманом получив в итоге два с лишним миллиона рублей.

Сердобольная женщина все четыре года, на протяжении которых супруг «боролся с недугом», исправно переводила ему на карту крупные суммы. В итоге мнимый больной «нагрел» жену на 2 миллиона 300 тысяч рублей, передает телеграм-канал «78.ру». Когда обман вскрылся и оказалось, что муж не только здоров, но теперь еще и богат, 34-летняя петербурженка обратилась с заявлением в отдел полиции Выборгского района.

Она требует привлечь к ответственности своего благоверного, который водил ее за нос на протяжении четырех лет, и взыскать с него сумму причиненного ей ущерба. Подала ли женщина на развод, не сообщается.

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#женщина
#развод
#санкт-петербург
#рак
#полиция
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Страны начинают осознавать гуманитарные последствия от односторонних санкций
Докладчик ООН Довгань: страны признали гуманитарные последствия санкций
17 сентября 2023, 11:53

Фото: iStock/AlexLMX

Страны, которые вводят односторонние санкции, начали осознавать их гуманитарные последствия. Об этом РИА Новости рассказала специальный докладчик ООН по вопросу об односторонних принудительных мерах Елена Довгань.
Напомним, в 2014 году Совет ООН по правам человека принял резолюцию, согласно которой все односторонние санкции признаются нарушением международного права. Кроме того, был назначен специальный докладчик, занимающийся вопросом негативного воздействия такого рода ограничений на права человека. 

Довгань утверждает, что ранее страны, вводящие односторонние санкции, не признавали очевидного негативного гуманитарного воздействия. Однако теперь наблюдается, что США, Великобритания и Евросоюз заявляют о необходимости модернизации механизма и повышения эффективности гуманитарных изъятий. При этом они продолжают заявлять о неумышленном характере этих санкций.

На это специалист заявила, что отсутствие умысла не имеет значения, если речь идёт о международном праве.

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#санкции
#оон
#права
#население
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Кинолог дал рекомендации по уходу за собакой осенью
Кинолог Голубев: плохая погода осенью не является поводом лишать собаку прогулки
17 сентября 2023, 03:49

Фото: istockphoto / LSOphoto

С приходом осени и ухудшением погоды некоторые владельцы собак решают сократить продолжительность прогулок или даже отменить их. Однако президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев советует не лишать своих питомцев новых впечатлений и активности, а вместо этого соблюдать меры предосторожности, передает РИА Новости.
«Осень, как известно, не всегда радует нас хорошей погодой, и поэтому соблазн сократить прогулки вполне понятен. Тем не менее, важно помнить, что даже в пасмурную и прохладную погоду собаке нужна полноценная прогулка, в ходе которой она может общаться с другими собаками, исследовать окружающую местность и избавляться от скопившейся энергии. При этом следует учесть, что вашему питомцу может понадобиться специальная одежда, и не следует выгуливать собаку насильно под дождем. Важно также внимательно следить, чтобы ваш пушистый друг не мерз, что обеспечит комфорт и безопасность во время осенних прогулок», — подчеркнул Голубев.
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#одежда
#комфорт
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Жителям Центральной России рассказали, когда вернется летняя погода
Вильфанд: в Центральной России на следующей неделе потеплеет до 25 градусов
17 сентября 2023, 03:38

Фото: istockphoto.com/possum1961

Летняя погода с температурой до 25 градусов по Цельсию возвратится в Центральную Россию во второй половине следующей недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Следующая неделя обещает быть очень теплой, особенно начиная с середины недели. В конце недели температура поднимется на 5-6 градусов выше нормы. Эта погода будет типичной для третьей декады августа», — сказал Вильфанд.
Он также отметил, что такая теплая погода ожидается в центральных регионах России, а на севере европейской части страны температура будет примерно на три градуса выше нормы.

Согласно данным Гидрометцентра России, 21 сентября дневная температура в Москве поднимется до 25 градусов по Цельсию.

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#температура
#страны
#неделя
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В московских аэропортах задержали по меньшей мере 29 рейса
В «Домодедово», «Внуково» и «Шереметьево» задержаны по меньшей мере 29 авиарейса
17 сентября 2023, 02:39

Фото: iStock/undefined undefined

В трех московских аэропортах — «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» — на данный момент задержаны по меньшей мере 29 авиарейсов, и еще девять были отменены, следует из информации, предоставленной сервисом «Яндекс. Расписание».
По актуальным данным, на момент 02:12 утра по московскому времени, в аэропорту «Внуково» задержаны 11 рейсов, и еще шесть рейсов были отменены. В «Домодедово» задержаны восемь рейсов, и еще три рейса были отменены. В «Шереметьево» задержаны десять авиарейсов.

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#шереметьево
#домодедово
#внуково
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Умер автор песен «Птица счастья» и «Трус не играет в хоккей»
Умер муж Пахмутовой, автор песни «Трус не играет в хоккей» Николай Добронравов
17 сентября 2023, 01:37

Фото: iStock/jorgeantonio

Поэт и лауреат Государственной премии СССР Николай Добронравов скончался в возрасте 94 лет. Об этом сообщает «Экспресс газета». Причиной его смерти стала болезнь.
Николай Добронравов был одним из наиболее известных советских и российских поэтов-песенников. Его песни, включая «Надежда», «Птица счастья», и «Трус не играет в хоккей», стали популярными и любимыми среди публики. Также стоит отметить, что он был мужем композитора Александры Пахмутовой.

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#хоккей
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#актёр
#звёзды
#солдаты
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17 сентября: какой сегодня праздник в России и мире
17 сентября 2023, 00:05

Фото: iStock/CentralITAlliance

В этот день отмечается сразу несколько событий. Работники леса и лесоперерабатывающей промышленности, а также тур-менеджеры отмечают профессиональный праздник, а исполнители самого популярного жанра в США – день музыки кантри. Какие еще торжества отмечают в этот день, расскажет редакция «Радио 1».

День работников леса и лесоперерабатывающей промышленности

 
В этот день праздник отмечают те, кто работает с лесом и заботится о нем. Поздравить стоит также ботаников, экологов, дендрологов. Появился праздник на рубеже 70-80 – х годов XX века и приурочен к принятию «Лесного законодательства». Праздничный день создан для того, чтобы выразить слова благодарности специалистам, которые в ходе своей профессиональной деятельности преумножают природные богатства страны. 
 
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День тур-менеджера 


                                                                                                   Фото: iStock/Tatiana Terekhina
 
17 сентября отмечается праздник сотрудников, благодаря которым сбываются месты о путешествиях. Стоит поздравлять в этот день тех, кто организовывает поездки, планирует путешествия туристов, занимается оформление билетов, бронированием отелей и берет на себя планирование отдыха. 
 

Международный день безопасности пациента

 
Учреждение этого праздника стало одной из важнейших глобальных кампаний в области здравоохранения. На Всемирной ассамблее здравоохранения была принята резолюция о «Глобальных действиях по обеспечению безопасности пациентов». К документу присоединились 194 страны, в том числе Россия. Согласно мировым исследованиям, медицинская помощь становится более действенной, а лечение эффективным, если пациент активно участвует в процессе. 
 

День щекотунчиков 

 
Праздник, о котором в некоторых странах даже не слышали, ежегодно отмечается 17 сентября. Его могут отметить все желающие, но важно помнить, что щекотка может быть не такой уж безобидной. Даже известны случаи, когда от щекотки умирали, это встречается довольно редко, но стоит помнить, что «щекотунчики» должны приносить только позитивные эмоции и смех. Интересный факт: люди младше 40 лет более чувствительны к щекотке, нежели более взрослые. Это обусловлено тактильной чувствительностью, которая снижается с возрастом. 

Международный день музыки кантри 


                                                                                                   Фото: iStock/batuhan toker

Самый популярный жанр музыки в США – кантри. Он зародился в 1920 году и представляет собой танцевальные мелодии и баллады. Музыканты, которые отдают предпочтению этому жанру, используют для игры гитару, скрипку, фортепиано, губную гармошку, барабаны. 

Праздник иконы Божией Матери «Неопалимая Купина»

 
Празднование было установлено еще в 1680 году, однако по старому календарю, оно проходило 4 сентября. Почитание иконы установлено в честь пророка Моисея, которому было видение. Верующие восприняли это как знак спасения всего человеческого рода и с тех пор чтут память иконы. Согласно преданиям, пророку явился Бог, но предстал он в образе горящего тернового куста. Он призвал пророка вывести народ из Египта. С тех пор икону окрестили владычицей огня. Считается, что она охраняет от пожаров и молний. Для того, чтобы обезопасить себя из свое жилище от беды, в этот день верующие заказывают молебен. 
 
Именины: Василий, Григорий, Елена, Петр, Степан, Юлиан 


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#эмоции
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На территории Центра космической связи «Дубна» заложили «Аллею Памяти»
16 сентября 2023, 20:45

Фото: iStock/okugawa

На территории Центра космической связи «Дубна» заложили «Аллею Памяти», которая посвящена героям Великой Отечественной войны. Сотрудники предприятия высадили двадцать деревьев.
Отмечается, что каждое дерево посвящено герою Великой Отечественной войны. О героическом пути участников ВОВ рассказали их потомки – сотрудники Центра, среди которых много бывших военных.

«Аллея Памяти» будет служить напоминанием о бессмертном подвиге русского солдата за свободу и независимость нашей страны.

Напомним, ранее на территории мемориального комплекса в Щёлково прошла торжественная посадка «Аллеи памяти». Участники акции высадили ряды голубых елей и сирени, чтобы увековечить подвиг тех, кто сражался в годы Великой Отечественной войны.

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#страны
#сотрудники
#саженцы
#акции
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Дело о наследстве командира ЧВК «Вагнер» Уткина открыли в Санкт-Петербурге
16 сентября 2023, 20:37

Фото: iStock/Thitiphat Khuankaew

В Петербурге открыли дело о наследстве командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина. Об этом говорится в реестре наследственных дел Федеральной нотариальной палаты.
Сообщается, что наследственное дело открыл нотариус Анатолий Акуленко из петербургской нотариальной палаты. Он также занимается процессом о наследстве Евгения Пригожина.

Отмечается, что в открытом доступе нет информации о имуществе, которым ранее владел Уткин.

Напомним, 31 августа в Мытищах на Федеральном военном мемориальном кладбище состоялась церемония отпевания руководителя ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина. Уткина похоронили в «Пантеоне защитников Отечества», открытом в 2013 году. Там захоронены военные, космонавты, спортсмены и государственные деятели.

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#дело
#суд
#санкт-петербург
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В Дубне проходят масштабные работы по ямочному ремонту и асфальтированию дворов
16 сентября 2023, 20:26

Фото: iStock/blyjak

В 2023 году в Дубне организованы масштабные работы по ямочному ремонту и асфальтированию дворов. Планируется уложить более 20 тысяч квадратных метров нового асфальта.
Отмечается, что региональная власть поддержала проект по ямочному ремонту и асфальтированию дворов. На реализацию были выделены денежные средства.

Сообщается, что работы происходят в рамках сроков, которые указаны в контракте. При условии хорошей погоды окончание ремонта запланировано на сентябрь. В день планируется укладывать по 1,5–2 тысячи квадратных метров. 

Напомним, ранее Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщило, что за неделю на региональных и муниципальных дорогах было отремонтировано больше 7,2 тысяч дефектов дорожного покрытия.

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#ремонт дорог
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#власть
#подмосковье
#дубна
#строительство
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