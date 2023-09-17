Житель Петербурга выманивал деньги у жены, притворяясь больным раком

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В Санкт-Петербурге мужчина четыре года врал своей супруге, что страдает онкологическим заболеванием. Под предлогом покупки дорогих лекарств он выманивал у нее деньги, обманом получив в итоге два с лишним миллиона рублей.
Она требует привлечь к ответственности своего благоверного, который водил ее за нос на протяжении четырех лет, и взыскать с него сумму причиненного ей ущерба. Подала ли женщина на развод, не сообщается.
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Александр Бойцов