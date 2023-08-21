Житель Подмосковья задержан по делу о массовом отравлении во Владимире

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Напомним, с 16 августа в медицинские учреждения Владимира обратились 107 человек, в том числе 23 ребенка. Госпитализированы были 67 пациентов. У некоторых диагностировали сальмонеллёз. Пять учреждений общественного питания в городе закрыты и опечатаны сотрудниками регионального Роспотребнадзора после выявленных нарушений санитарных норм.
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