Житель Тувы доставлен в больницу с подозрением на сибирскую язву

Фото: iStock/VILevi
Жителя Тувы госпитализировали с симптомами сибирской язвы
Житель Барун-Хемчикского района Тувы, который принимал участие в забое скота, доставлен в медучреждение. По предварительным данным, у него зафиксирована сибирская язва. Об этом сообщила прокуратура республики в официальном Telegram-канале.
По информации ведомства, на чабанской стоянке жителя села Бижиктиг-Хая производился убой лошади с целью сдачи ее мяса. Накануне, 29 июня, один из участников процесса обратился за помощью к врачам и пожаловался на плохое самочувствие.
В итоге, прокуратура Барун-Хемчикского района проводит проверку по факту случившегося. Также отмечается, что в районе уже ввели ограничения.
Читайте также:
Главврач назвал процесс восстановления Костомарова чудом
Россиянам рассказали, когда нельзя устанавливать зубные импланты
Названы виды боли, которые нельзя терпеть
По информации ведомства, на чабанской стоянке жителя села Бижиктиг-Хая производился убой лошади с целью сдачи ее мяса. Накануне, 29 июня, один из участников процесса обратился за помощью к врачам и пожаловался на плохое самочувствие.
Читайте также:
Главврач назвал процесс восстановления Костомарова чудом
Россиянам рассказали, когда нельзя устанавливать зубные импланты
Названы виды боли, которые нельзя терпеть
Татьяна Лаврова