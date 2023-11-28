Житель Вологодской области осужден на 12 лет за подготовку терактов

Фото: istockphoto/Saharrr
Как установили следователи, фигурант пытался совершить теракты в двух отделениях полиции Вологды. До этого житель региона 1999 года рождения стал участником запрещенной в РФ террористической организации National Socialism/White Power* (NS/WP*). Будучи завербованным, он в телеграм-канале этой организации получал инструкции по обращению с взрывчатыми веществами и изготовлению самодельных взрывных устройств (СВУ).
Читайте также:
Силовики в Татарстане предотвратили серию терактов и диверсий
«Крым защищён»: Аксёнов заявил, что все террористы на территории полуострова были пойманы
Суд продлил арест Дарьи Треповой* по делу о теракте
* Организация признана террористической и запрещена в РФ