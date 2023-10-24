Житель Волоколамска стал руководителем «Ассоциации старост Подмосковья»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волокламск
На учредительном форуме «Ассоциация старост Подмосковья» председателем Ассоциации старост Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Мероприятие прошло 23 октября в Красногорске. В рамках форума была создана Ассоциация старост сельских населенных пунктов МО и избран председателя правления.
По итогам выборов им стал Фёдор Степанов из Волоколамска. В своем окргуе он является руководителем общественного движения #ВключиВолоколамск.
Стоит отметить, что всего на форуме присутствовали 230 старост со всей Московской области.
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По итогам выборов им стал Фёдор Степанов из Волоколамска. В своем окргуе он является руководителем общественного движения #ВключиВолоколамск.
«Что такое староста в регионе-лидере? Это человек, обладающий всем необходимым инструментарием, который уже работает на территории Подмосковья и помогает своим соседям в общении с властью. Ассоциация – это другой уровень взаимодействия в регионе. Это общественное объединение, которое не только способно, но уже обязано приносить изменения в жизнь всей Московской области», - подчеркнула заместитель председателя правительства Московской области Мария Нагорная.
Стоит отметить, что всего на форуме присутствовали 230 старост со всей Московской области.
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Мира Полтева