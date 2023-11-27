Жителей горгокруга Пушкинский приглашают к участию в акции «Серебряная ёлка»

Фото: телеграм-канал Максима Красноцветова
Жителей городского округа Пушкинский приглашают к участию в благотворительной акции «Серебряная ёлка». Об этом в своём телеграм-канале написал глава муниципалитета Максим Красноцветов.
По его словам, «Единая Россия» и партийный проект «Старшее поколение» запустили Всероссийскую благотворительную акцию «Серебряная ёлка». Местное отделение «Единой России» Пушкинского присоединилось к акции, которая будет длиться до 15 декабря.
Чтобы принять участие в акции, нужно подготовить подарок для постояльцев стационарных учреждений социального обслуживания и одиноких пожилых людей. Передать его можно в местное отделение партии.
Телефон для справок: 8-495-993-38-08.
Читайте также:
В Пушкинском открыли сбор подарков для детей из хосписов
В Пушкинском откроют два новых катка с искусственным льдом
Чтобы принять участие в акции, нужно подготовить подарок для постояльцев стационарных учреждений социального обслуживания и одиноких пожилых людей. Передать его можно в местное отделение партии.
«Вы можете принести тёплые пледы, постельное белье, полотенца, средства гигиены, тёплое белье, тапочки, спортивные костюмы, домашние халаты, ночные сорочки и продуктовые наборы длительного хранения», — отметил Красноцветов.Пункты сбора находится в городе Пушкино на улице Чехова, д. 37 и на Акуловском шоссе, д. 37 (Молодёжный центр).
Телефон для справок: 8-495-993-38-08.
Читайте также:
В Пушкинском открыли сбор подарков для детей из хосписов
Жителей городского округа Пушкинского приглашают присоединиться к акции «Щедрый Вторник»
В Пушкинском откроют два новых катка с искусственным льдом
Екатерина Шмакова