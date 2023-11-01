Жителей городского округа Пушкинский приглашают на праздничные гуляния 4 ноября

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Жителей городского округа Пушкинский приглашают на праздничные гуляния в День народного единства. Мероприятия запланированы на 4 ноября.
В частности, в Пушкино запланированы выставка этнических костюмов, народные игры, ярмарка и гастрономическая площадка. В Ивантеевке в этот день пройдёт мастер-класс «Цветок России», флешмоб «Мы едины» и дефиле этнических костюмов. А Красноармейск запланировал концертную программу «Мы разные, но мы едины», творческую встречу, выставку костюмов и акцию по раздаче воздушных шаров.
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