Жителей Кашира-2 попросили не сливать горячую воду

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Жителей Каширы-2 просят не сливать горячую воду, об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
«У нас большая просьба к жителям. Не сливайте, пожалуйста, горячую воду. Это только затягивает процесс наладки подачи отопления. И взаимосвязь тут прямая – чем больше сливаете, тем дольше всем жителям Каширы-2 придется ждать отопления, соответствующего температурным нормативам», - прокомментировал ситуацию главный инженер МУП «Теплосеть» Анатолий Смагин.
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