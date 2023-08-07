Жителей Краснодара попросили экономить электроэнергию из-за жары

Фото: istockphoto/AndreyPopov
В краснодарской Единой дежурно-диспетчерской службе объявили об экономии электроэнергии для жителей.
Такие рекомендации связаны с огромной нагрузкой на энергосистему в условиях жары.
Власти просят местных жителей и гостей города перейти в режим экономии электроэнергии и не создавать дополнительную нагрузку на электросети.
Ранее главный научный сотрудник Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о наступающей сильной жаре в некоторых регионах страны.
В частности, Вильфанд отметил, что в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях и Калмыкии ожидается показатель температуры до 40—43°C. В Белгородской, Курской, Орловской, Рязанской и Тамбовской областях столбик термометра достигнет отметки до +37°C.
Ученый подчеркнул экстремальность температурных условий, предстоящих в южных регионах европейской части России.
Читайте также:
В ряде регионов России в ближайшие дни наступит сильная жара
Синоптик Шувалов предсказал грозовые ливни в Москве на следующей неделе
В Москве зафиксировали самый жаркий день лета
Власти просят местных жителей и гостей города перейти в режим экономии электроэнергии и не создавать дополнительную нагрузку на электросети.
В частности, Вильфанд отметил, что в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях и Калмыкии ожидается показатель температуры до 40—43°C. В Белгородской, Курской, Орловской, Рязанской и Тамбовской областях столбик термометра достигнет отметки до +37°C.
Ученый подчеркнул экстремальность температурных условий, предстоящих в южных регионах европейской части России.
Читайте также:
В ряде регионов России в ближайшие дни наступит сильная жара
Синоптик Шувалов предсказал грозовые ливни в Москве на следующей неделе
В Москве зафиксировали самый жаркий день лета
Мария Фирсова