Радио1
Главная / Новости / Общество/ Жителей Краснодара попросили экономить электроэнергию из-за жары

Жителей Краснодара попросили экономить электроэнергию из-за жары

07 августа 2023, 08:07

Фото: istockphoto/AndreyPopov

В краснодарской Единой дежурно-диспетчерской службе объявили об экономии электроэнергии для жителей.
Такие рекомендации связаны с огромной нагрузкой на энергосистему в условиях жары.

Власти просят местных жителей и гостей города перейти в режим экономии электроэнергии и не создавать дополнительную нагрузку на электросети.


Ранее главный научный сотрудник Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о наступающей сильной жаре в некоторых регионах страны.

В частности, Вильфанд отметил, что в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях и Калмыкии ожидается показатель температуры до 40—43°C. В Белгородской, Курской, Орловской, Рязанской и Тамбовской областях столбик термометра достигнет отметки до +37°C.

Ученый подчеркнул экстремальность температурных условий, предстоящих в южных регионах европейской части России.

Читайте также:

В ряде регионов России в ближайшие дни наступит сильная жара

Синоптик Шувалов предсказал грозовые ливни в Москве на следующей неделе

В Москве зафиксировали самый жаркий день лета

#жара
#погода
#электричество
Читайте нас в
В ряде регионов России в ближайшие дни наступит сильная жара
Синоптик Вильфанд назвал ожидаемую на юге РФ температуру экстремально высокой
07 августа 2023, 06:46

Фото: istockphoto/humonia

Главный научный сотрудник Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о наступающей сильной жаре в некоторых регионах страны. Об этом он рассказал ТАСС.
В частности, Вильфанд отметил, что в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях и Калмыкии ожидается показатель температуры до 40—43°C. В Белгородской, Курской, Орловской, Рязанской и Тамбовской областях столбик термометра достигнет отметки до +37°C.

Ученый подчеркнул экстремальность температурных условий, предстоящих в южных регионах европейской части России.

В дополнение к этому, Вильфанд выразил озабоченность высоким ультрафиолетовым индексом в указанных районах. Он призвал граждан защищаться от прямых солнечных лучей в самые жаркие часы дня, а также использовать солнцезащитные очки, одежду с длинными рукавами и головные уборы для защиты.

Читайте также:

В Москве зафиксировали самый жаркий день лета

Синоптик Шувалов предсказал грозовые ливни в Москве на следующей неделе

В Москве и Подмосковье ожидается 34-градусная жара
#подмосковье
#учёный
#жара
#часы
#очки
Читайте нас в
Россиян предупредили о штрафе за вывоз некоторых товаров из-за рубежа
Юрист заявил об уголовном преследовании за вывоз некоторых товаров из-за рубежа
07 августа 2023, 06:27

Фото: iStock/Sner

Адвокат Александр Байбородин поделился информацией о потенциальных рисках при покупке сувениров за границей. В разговоре с радио Sputnik он указал на возможные проблемы при прохождении таможни из-за некоторых товаров.
В частности, некоторые страны имеют ограничения на экспорт товаров из животных и растений. Например, за попытку вывезти кораллы из Египта можно получить штраф в размере более 1000 долларов. Подобные ограничения также существуют в Турции.

Байбородин также подчеркнул, что многие страны запрещают или требуют декларацию при вывозе сувениров, сделанных из слоновой кости или крокодиловой кожи. Кроме того, есть ограничения и на вывоз антикварных предметов.

Читайте также:

Минтранс Подмосковья призывает пешеходов быть внимательными на дорогах

Стало известно, какие действия будут считаться уклонением от мобилизации

В Ярославской области ввели особый противопожарный режим
#штраф
#радио
#экспорт
#адвокат
#страны
#ограничения
#минтранс
#режим
Читайте нас в
Маск раскрыл причину возможного проигрыша в бою с Цукербергом
Маск допустил проигрыш Цукербергу в случае затяжного боя из-за своего веса
07 августа 2023, 02:32

Фото: iStock/J Brarymi

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск признал, что может проиграть в возможном бою против Марка Цукерберга, если бой затянется.
«В коротком поединке я мог бы победить. Но если бой продлится дольше, Марк имеет все шансы на победу благодаря своей выносливости», — писал Маск.
Маск также уточнил, что он тяжелее Цукерберга, что делает их столкновение еще более интересным.

«Мой вес составляет примерно 300 фунтов (около 136 кг)», — дополнил он.
Читайте также:

Маск обещал оплатить судебные иски тем, кто пострадал за лайки в Twitter

Хабиб Нурмагомедов не будет готовить Маска к поединку с Цукербергом

Стало известно об отказе Маска предоставить ВСУ доступ к Starlink около Крыма
#столкновение
#маска
#всу
Читайте нас в
Лукашевич: В ВС Белоруссии бойцов готовят с учетом опыта СВО
06 августа 2023, 21:46

Фото: iStock/Grigorenko

Заместитель командующего сил специальных операций ВС Белоруссии Вадим Лукашевич заявил, что в подготовку военнослужащих вносятся коррективы с учетом опыта проведения Россией спецоперации на Украине. Об этом он сообщил в интервью телеканалу СТВ.
«Мы, как губка, впитываем все эти инновационные подходы, которые там применяются. С учетом этого мы строим свою боевую подготовку», — пояснил Лукашевич.

Он также отметил, что в подразделения сил спецопераций регулярно поступают новые образцы техники и вооружения. Лукашевич добавил, что на данный момент военнослужащие сил спецопераций вместе с пограничниками выполняют ряд задач в рамках усиления охраны границы с Украиной.

Напомним, ранее Минобороны РФ сообщило, что ночью нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по авиационным базам украинских войск в районах Старконстантинова Хмельницкой области и Дубно Ровенской области. Отмечается, что цель достигнута. Все назначенные объекты были поражены.

Читайте также:

ВС России ночью нанесли высокоточный удар по базам ВСУ

Экс-разведчик Риттер: президент Зеленский обрек бронетанковые отряды ВСУ на убой

В Нью-Йорке напротив ООН проходит акция против финансирования Украины и поставок ей оружия

#минобороны рф
#акция
#президент
#оон
#всу
#зеленский
#вооружения
#удар
Читайте нас в
Царьград: США уже совершили главное в истории человечества военное преступление
06 августа 2023, 20:01

Фото: iStock/rarrarorro

Учредитель Царьграда Константин Малофеев в годовщину ядерного удара США по Японии напомнил главные истины. Об этом сообщает Царьград.
«Сегодня марионетки США, включая генсека ООН Гуттериша, не любят вспоминать о зверствах своих хозяев. Применявших ядерное оружие против мирного населения до сих пор оккупированной ими Японии. Выжигавших напалмом корейские и вьетнамские деревни», — цитирует Царьград Малофеева.

По словам Малофеева, США «во имя торжества глобального Содома» готовы воевать с РФ до последнего украинца, поляка или литовца. Он также отметил, что американское преступление против Японии ничем не оправдано.

Напомним, каждый год 6 и 9 августа весь мир вспоминает ужасную трагедию, когда два японских города Хиросима и Нагасаки стали жертвами первых ядерных бомбардировок США. Американцы сбросили ядерные бомбы на людей в 1945 году, однако ситуация может повториться и сегодня, считают военные эксперты.

Читайте также:

«Счёт пойдёт на миллионы»: Сивков предсказал скорое повторение Хиросимы и Нагасаки

Медведев назвал условие для применения Россией ядерного оружия

Губернатор Развожаев: обнаруженный в море у Севастополя предмет оказался не миной
#сша
#преступление
#военные
#оружие
#море
#эксперты
#мир
#оон
#ядерное оружие
#рф
Читайте нас в
В Ираке заблокировали Telegram из соображений национальной безопасности
06 августа 2023, 16:47

Фото:istockphoto/Derek Brumby

Министерство связи Ирака сообщает о блокировки приложения Telegram из соображений национальной безопасности. Блокировку объяснили сохранением личных данных пользователей.
Решение приняли в соответствии с директивами вышестоящих органов по вопросам национальной безопасности и защиты персональных данных граждан.
 
«Установлено, что приложение нарушает безопасность обработки данных, а это противоречит закону», - сказано в сообщении министерства связи. Его опубликовало агентство Shafaq News.
Иракские государственные учреждения несколько раз обращались к управляющей компании Telegram «с просьбой о сотрудничестве», но им не пошли навстречу.

Ранее сообщалось, что представители шиитского ополчения в Ираке похитили гражданку России и Израиля и насильно удерживали женщину. Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху.

Читайте также:

Стало известно о планах США провести новую военную операцию в Сирии

Лидер «Хезболлах» призвал исламскую молодежь наказать осквернителей Корана в Европе

Дания усиливает контроль за границами после акта сожжения Корана

#безопасность
#мессенджеры
#страны
Читайте нас в
Автомобильное движение по Крымскому мосту восстановили
06 августа 2023, 16:03

Фото: iStock/Sergey Denisenko

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщает телеграм-канал об оперативной обстановке на мосту.
Ранее в воскресенье, 6 августа, движение транспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто. 

Отмечается, что причины остановки движения автотранспорта на мосту не сообщаются.

Напомним, по данным мэра Москвы Сергея Собянина, сегодня, 6 августа, в районе 11 часов утра была совершена попытка прорыва на Москву беспилотника. На подлёте к городу силами ПВО беспилотник был уничтожен.

Глава городского округа Дмитрий Жариков сообщил, что детали беспилотника частично упали на детскую площадку в Подольске. Обошлось без жертв. Один пенсионер получил ожог мягких тканей руки, но его здоровью сейчас ничего не угрожает.

Читайте также:

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно запретили

Жариков сообщил о последствиях падения беспилотника в Подольске

В Минобороны подтвердили информацию об уничтожении БПЛА в Подольском районе
#проезд
#движение
#беспилотник
#остановки
#бпла
#минобороны
#пво
#крымский мост
Читайте нас в
Путин рассказал о значении движения волонтеров-медиков
Путин: движение волонтеров-медиков объединило во всех регионах чутких к чужой беде людей
06 августа 2023, 15:22

Фото: istockphoto / macky_ch

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Всероссийского форума волонтеров-медиков, отметив, что их деятельность объединила на всех территориях РФ неравнодушных граждан с активной жизненной, гражданской позицией, послание опубликовано на официальном сайте Кремля. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Всероссийского форума волонтеров-медиков, отметив, что их деятельность объединила на всех территориях РФ неравнодушных граждан с активной жизненной, гражданской позицией, послание опубликовано на официальном сайте Кремля.
Всероссийский форум волонтеров-медиков проходит с 6 по 9 августа на площадке Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». В форуме участвуют около 300 волонтёров-медиков, а спикерами и экспертами станут лидеры в сфере здравоохранения, молодёжной политики и НКО.
 
Лидер России отметил, что волонтеры на форуме смогут обменятся полученным опытом, а их предложенные идеи получат поддержу в реализации.

Читайте также: 

 ФСБ назвала страну, из которой граждане чаще всего въезжали в Россию. 

Психолог Кес рассказала, в каком возрасте ребёнку нужен первый телефон. 

Российский корабль увел МКС от столкновения с космическим мусором. 
#школа
#психолог
#телефон
#форум
#фсб
#волонтеры
#нко
#лидер
#владимир путин
Читайте нас в
ФСБ назвала страну, из которой граждане чаще всего въезжали в Россию
06 августа 2023, 14:54

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Из Финляндии, Эстонии и Германии граждане стали намного чаще въезжать в Российскую Федерацию.
Такие данные приводит Федеральная служба безопасности РФ.
 
Рейтинг среди европейских стран возглавила Финляндия, откуда в первом полугодии 2023 года по разным причинам в Россию въехали 47,3 тысяч раз. За аналогичный период 2022 года в РФ въехали 14 тысяч раз. Из Эстонии 47 тысяч раз, из Германии — 36,3 тысяч.  
 
А в качестве туристической цели въезда в Россию рейтинг возглавила Германия.

Ранее сообщалось, что бизнес на востоке Финляндии, ориентированный в основном на туристов, страдает после закрытия границы с Россией – предприниматели становятся банкротами.

Например, за компанией Saimaa Travel, последние два десятка лет перевозившей финских туристов из Лаппеенранты в Выборг, теперь числится долг в 260 тысяч евро. Не лучше положение и у фирм на юго-востоке страны, прибыль которых целиком зависела от российских туристов. Скажем, спа-отель в Иматре после отказа властей их пускать может недосчитаться двух десятков своих сотрудников.

Читайте также:

Yle: Бизнес на востоке Финляндии чахнет без российских туристов

Финляндия прекращает прием заявлений на выдачу виз

Экс-разведчик США Риттер рассказал об опрометчивом шаге Финляндии
#фсб
#финляндия
#страны
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников