Жителей Подмосковья приглашают присоединиться к благотворительной акции

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В подмосковных Мытищах уже не первый год проводится благотворительная акция «Собери ребенка к школе».
Мытищинский волонтёр, член попечительского совета центра «Преображение» (ныне Семейный центр помощи семье и детям «Мытищинский») Джамиля Финогенова в течение нескольких лет проводит благотворительную акцию «Собери ребенка к школе», сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Мытищи.
Акция направлена на помощь подопечным центра семьи и детей, которые оказались в сложной жизненной ситуации.
Неравнодушные жители муниципалитета и региона могут также принять участие в благотворительной акции. Требуются: школьные принадлежности, канцелярия, калькуляторы, школьные портфели, подростковые рюкзаки для школы.
Привезти помощь можно в семейный центр помощи семье и детям «Мытищинский», находящийся на улице Юбилейной, дом 39, с понедельника по четверг с 9:00 по 18:00, в пятницу с 9:00 до 14:30.
Задать интересующие вопросы можно по номеру телефона: 8 (495) 582 54 11.
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Акция направлена на помощь подопечным центра семьи и детей, которые оказались в сложной жизненной ситуации.
«У нас около 200 детей, которые находятся под опекой участковой социальной службы, 150 из них — школьного возраста. 1 сентября не за горами. Родители уже собирают детей в школу, учителя готовятся вернуться в классы. А наши подопечные, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут получить ранец и тетрадки от людей с добрым сердцем», — поделилась волонтёр Джамиля Финогенова.В 2023 году планируется оказать содействие в сборах к школе 150 детям.
Неравнодушные жители муниципалитета и региона могут также принять участие в благотворительной акции. Требуются: школьные принадлежности, канцелярия, калькуляторы, школьные портфели, подростковые рюкзаки для школы.
Привезти помощь можно в семейный центр помощи семье и детям «Мытищинский», находящийся на улице Юбилейной, дом 39, с понедельника по четверг с 9:00 по 18:00, в пятницу с 9:00 до 14:30.
Задать интересующие вопросы можно по номеру телефона: 8 (495) 582 54 11.
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Алиса Сергиенко