Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о нестабильной погоде в выходные

Фото: IStock/Pawel Kajak
Снежная погода в столичном регионе продержится недолго, уже в предстоящие выходные в Москве и Подмосковье будет наблюдаться мокрый снег или леденящий дождь. Об этом в эфире «радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По словам синоптика, в субботу, 28 октября, к Москве подберётся антициклон. Из-за него в регионе будут наблюдаться сильные перепады давления — к вечеру субботы давление упадёт на 10-15 миллиметров ртутного столба, а в воскресенье снова поднимется. Антициклон также принесёт погодные изменения.
Уже вечером в понедельник в столицу придёт повышение температуры до 8 градусов и дождь.
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«В выходные будет наблюдаться температура от 0 до -2 ночью и от 0 2 днём. Из-за этого танца возле нулевой отметки сложно прогнозировать фазу осадков: может, будет мокрый снег, а может, и ледяной дождь, а может, и сочетание того и другого. Может быть гололедица на дорогах, нужно быть готовым ко всему», — отметил Александр Шувалов.
«В этот день мы попрощаемся со снежным покровом на какое-то время», — подчеркнул синоптик.Читайте также:
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Екатерина Шмакова