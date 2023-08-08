Жителей Москвы предупредили о грозе и ливнях

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В Москве и области 9 августа ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, гроза, в дневные часы с градом. Соответствующее предупреждение объявило МЧС.
Также сообщается, что местами порывы ветра составят до 17 м/с.
Неблагоприятные погодные условия в столице и области сохранятся до конца дня. В ведомстве предупредили жителей и гостей столицы о необходимости соблюдать меры безопасности. Не следует находиться вблизи шатких конструкций и оставлять под деревьями автомобили.
В некоторых районах пройдут грозы и ливни.
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Неблагоприятные погодные условия в столице и области сохранятся до конца дня. В ведомстве предупредили жителей и гостей столицы о необходимости соблюдать меры безопасности. Не следует находиться вблизи шатких конструкций и оставлять под деревьями автомобили.
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Анастасия Крестьянова