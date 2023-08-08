Радио1
Главная / Новости / Общество/ Жителей Москвы предупредили о грозе и ливнях

Жителей Москвы предупредили о грозе и ливнях

МЧС выпустило экстренное сообщение о непогоде в Москве и области
08 августа 2023, 21:58

Фото: iStock/Doctor_bass

В Москве и области 9 августа ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, гроза, в дневные часы с градом. Соответствующее предупреждение объявило МЧС.
Также сообщается, что местами порывы ветра составят до 17 м/с.

​Неблагоприятные погодные условия в столице и области сохранятся до конца дня. В ведомстве ​предупредили жителей и гостей столицы о необходимости соблюдать меры безопасности. Не ​следует находиться вблизи шатких конструкций и оставлять под деревьями автомобили.


В некоторых районах пройдут грозы и ливни.

Читайте также:

Подмосковных купальщиков предупредили о выходе диких животных к пляжам из-за жары

Жителям Московской области рассказали, как переждать грозу в лесу

Метеоролог Шувалов: Сегодня была последняя тропическая ночь этого лета в Москве
#автомобили
#ночь
#москва
#погода
Читайте нас в
Авиакомпания Somon Air спустя шесть лет возобновляет рейсы в аэропорт Жуковский
08 августа 2023, 22:12

Фото: пресс-служба аэропорта Жуковский

Национальный авиаперевозчик Таджикистана компания Somon Air возобновляет полёты из Душанбе в Международный аэропорт Жуковский и обратно. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе авиакомпании. Представители воздушной гавани эту информацию подтвердили.
Самолёты из Душанбе в Жуковский будут летать раз в неделю – по вторникам, а в обратном направлении – по средам. Время вылета из таджикской столицы – 22:20, из Жуковского – в 2:00 в ночь на среду. Первый рейс запланирован на вторник, 15 августа. 
 
Воздушное сообщение было приостановлено в апреле 2017 года. В ближайшее время планируется открыть второй рейс по тому же маршруту. 
 
Аэропорт Жуковский – самая молодая воздушная гавань столичного аэроузла. Он был торжественно открыт в мае 2016-го. Сегодня оттуда выполняются регулярные рейсы более чем по 20 направлениям. Пассажиропоток по итогам прошлого года составил 1,5 млн человек.
 
Читайте также:

Во Внуково задержали армянина с двухкилограммовой золотой цепью на шее

В Минобороны подтвердили информацию об уничтожении БПЛА в Подольском районе

Авиакомпания «Туркменистан» продлила ограничения на полёты в Москву до 28 октября
#аэропорт
#аэропорт жуковский
#авиация
#рейсы
#транспорт
#московская область
#подмосковье
Читайте нас в
Посёлок Уваровка под Можайском может стать «Населённым пунктом воинской доблести»
08 августа 2023, 22:06

Фото: Можайск Медиа

Молодёжный парламент при Совете депутатов Можайского городского округа предложил присвоить рабочему посёлку Уваровка звание «Населённый пункт воинской доблести». Соответствующие документы рассмотрит Мособлдума, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
В городском округе с мая 2020 года уже есть два населённых пункта, носящих это почётное звание. Это село Семёновское и деревня Мокрое. Сейчас там строят памятные стелы. 

Читайте также:

Работы по обновлению пруда в деревне Рыльково близятся к завершению

В парке Можайска появились пума и леопард

Взрывотехники Мособлпожспаса обезвредили под Можайском миномётную мину


 

#можайск
#вов
#великая отечественная война
#история
#мособлдума
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Подмосковных купальщиков предупредили о выходе диких животных к пляжам из-за жары
08 августа 2023, 21:56

Фото: Istockphoto / Alexey Korolkov

Жаркая погода в Московском регионе вынуждает диких животных выходить на пляжи и к водоёмам. Лоси, олени, кабаны, как и люди, могут захотеть искупаться в летний зной, сообщили в пресс-службе подмосковного Минэкологии.
«В основном дикие животные в жару купаются в лесных водоёмах или в местах, где нет людей. Однако исключать встречи с ними на пляжах и других местах отдыха нельзя. Лоси, например, не особо пугливы и могут выходить к людям», – сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
Он напомнил недавний случай, когда в столице, лось вышел искупаться в пруду в столичном парке Сокольники на глазах у удивлённых жителей. 
 
Специалисты министерства рекомендуют при встрече с дикими животными не паниковать и сохранять дистанцию. Главное – не стать для животного раздражителем и не спровоцировать его на агрессию. Для этого нужно, медленно пятясь и глядя на зверя, отойти на безопасное расстояние. 
 
При этом нельзя издавать громких и резких звуков. При необходимости можно позвонить по телефону 112.
 
Читайте также:

Подмосковных водителей предупредили о начале гона у лосей и их выходе на дороги

Специалисты Госветслужбы Подмосковья спасли краснокнижную птицу

Подмосковные спасатели помогли коллегам из Тверской извлечь из болота лошадь

#тихон фирсов
#минэкологии мо
#животные
#лес
#пляжи
#безопасность
#московская область
#подмосковье
Читайте нас в
В Мытищах по просьбам жителей построят пожарное депо
08 августа 2023, 21:29

Фото: Фотобанк МО

В селе Марфино городского округа Мытищи построят пожарное депо. Ввести объект в эксплуатацию планируют весной будущего года, объявила глава муниципалитета Юлия Купецкая.
«В селе Марфино возводят долгожданное пожарное депо на четыре машины. Постройку планировали ещё лет 10 назад, но найти место удалось лишь недавно. Работы на объекте ведутся в рамках совместной программы администрации муниципалитета и Мособлпожспаса», – написала Купецкая в своем Telegram-канале.
Работы стартовали в начале августа. В этом году планируется установить основной каркас здания, а в следующем строители приступят к монтажу внутренних коммуникаций и отделке помещений. Территорию благоустроят и озеленят.
 
Сейчас пожарная часть временно базируется в деревне Ерёмино.

Читайте также:

Жителей Подмосковья приглашают присоединиться к благотворительной акции

В Мытищах провели рейд по выявлению нелегальных перевозчиков мусора 

Подмосковные юнкоры вошли в число победителей на Всероссийском медиафоруме
 

#мытищи
#пожарный
#безопасность
#юлия купецкая
#строительство
#московская область
#подмосковье
Читайте нас в
Фаевская почтила память жертв массовых репрессий на Бутовском полигоне
08 августа 2023, 21:22

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская приняла участие в акции, посвящённой Дню памяти о начале массовых казней на Бутовском полигоне в 1937 году. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного омбудсмена.
Вместе с Фаевской цветы к мемориалу возложили настоятель храма святых Новомучеников и исповедников Российских в Бутове протоиерей Кирилл Каледа, родственники пострадавших и неравнодушные люди.
«Сегодня в Саду памяти мы почтили память жертв массовых репрессий. В конце 1930-х годов там были расстреляны более 20 тыс человек. Это трагичные события нашей страны, о которых важно помнить», – сказала Фаевская.
Сад памяти на Бутовском полигоне открыли в 2017 году. Это самый большой мемориал жертвам репрессий. Он выполнен в виде раскрытого рва глубиной 2 м и длиной 300 м. Спускаясь в него, посетители оказываются на уровне расположенных вблизи захоронений. 
 
На гранитных стенах памятника высечены имена погибших, они расположены по датам расстрелов. Создана компьютерная база, которая поможет родным жертв репрессий найти на плите нужное имя.

Читайте также:

Подмосковный омбудсмен Фаевская: молодежь должна знать свои права и историю

Омбудсмен Подмосковья Фаевская помогла восстановить право на единовременную выплату бойцу СВО

Подмосковный омбудсмен Фаевская рассказала о правах и обязанностях мигрантов
 

#права
#история
#ирина фаевская
#омбудсмен
#московская область
#подмосковье
Читайте нас в
Масштабная модернизация теплоснабжения затронет 200 тыс жителей Солнечногорска
08 августа 2023, 20:29

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Модернизация систем тепло- и водоснабжения в городском округе Солнечногорск улучшит ситуацию для 200 тыс человек. Об этом стало известно во время встречи губернатора Московской области Андрея Воробьёва с жителями муниципалитета, на которой обсуждали эту тему.
Минувшей зимой люди жаловались на то, что батареи в домах и на соцобъектах не прогреваются. Губернатор приехал в посёлок Поварово проконтролировать ход работ по замене сетей. Вместе с министром энергетики региона Александром Самариным и исполняющим обязанности гендиректора «Газпром теплоэнерго Московской области» Игорем Подмогильным он встретился с жителями этого и соседних населённых пунктов.
«В этом году в Солнечногорске, Химках и ещё на ряде территорий идёт масштабная реконструкция. Это связано с тем, что и котельные, и сети значительно устарели. Надеюсь, скоро все вопросы с теплом, водой и канализацией мы снимем», – сказал Воробьёв.
В 2021 году правительство Подмосковья заключило концессионное соглашение с «Газпром теплоэнерго Московской области» по модернизации объектов и сетей теплоснабжения в Солнечногорске. Это улучшит ситуацию с отоплением и горячей водой для 200 тыс жителей.
«В систему ЖКХ муниципалитета будет вложено почти 10 млрд рублей. Это средства «Газпрома» и наша областная программа. Приведём в порядок 55 котельных. В Поварове меняем несколько сразу участков сети. На одном из них – в микрорайоне Поваровка – работы уже завершили, провели благоустройство. Установим там также блочно-модульную котельную, которая заместит старую, обслуживающую три микрорайона», – поделился планами Самарин.
Также, по его словам, стартовали работы ещё на двух участках. Они будут закончены до начала холодов. Кроме того, в этом году начнётся проектирование БМК в Поварове. Строительство начнётся в 2024 году.
«Фундамент, на который установим БМК в микрорацоне Поваровка, уже готов. Сама котельная будет доставлена к концу августа. Сейчас также реконструируем сети в Поваровке, это 3,5 км. Работы планируем завершить к началу наступающего отопительного сезона, чтобы обеспечить надёжное теплоснабжение», – отметил Подмогильный.
В 2023-2024 годах запланировано построить ещё шесть новых БМК – в Солнечногоске, Алабушеве, Ожогине, Радумле, Пешках и Соколове. В Радумле и Ожогине также обновят теплосети.

В Ложках, Майдарове и Пешках введут ранее построенные четыре блочно-модульные котельные.
 
В Менделееве до конца будущего года капитально отремонтируют котельную и теплосети.
 
В Рекинцо на ул. Обуховская и Пролетарская, в Ожогине, Радумле, Поварове, Толстякове переложат теплосети протяжённостью свыше 7 км от котельных.
 
В Кривцове построят теплогенерирующую установку.
 
В Чашникове и Стрелине модернизируют котельные.
 
Жителей округа также волнуют перебои с водой. В Солнечногорске сейчас идёт капремонт центрального коллектора и канализационной насосной станции. 
 
В Поварове в I квартале завершена реконструкция ВЗУ №3. На 2023-2024 годы в региональную программу включено строительство водозаборного узла на территории 1 микрорайона.
 
В Голубом пройдут работы по капремонту сетей водоснабжения.
 
В Рекино-Кресты в 2023-2024 годах реконструируют ВЗУ. 
 
В Андреевке до конца 2025-го пройдёт подключение к централизованной системе водоснабжения Мосводоканала.
 
А в Осипове с ноября ведётся строительство новых очистных сооружений, которое завершится в будущем году.
 
Всего в рамках Концессионного соглашения «Газпром теплоэнерго» передано 55 котельных и 248 км сетей в городском округе Солнечногорск. 
 
Читайте также:

Воробьёв: Подмосковье – на первом месте в России по темпам газификации

Воробьёв обсудил со старостами пяти муниципалитетов развитие сельских территорий

Воробьёв открыл в Солнечногорске историческую тропу к могиле Татищева


#солнечногорск
#губернатор
#подмосковье
#московская область
#андрей воробьёв
#теплоснабжение
#водоёмы
#капремонт
#модернизация
Читайте нас в
У Лады Дэнс начались проблемы с речью из -за внутримозговой гематомы
Mash: У певицы Лады Дэнс диагностировали внутримозговую гематому
08 августа 2023, 20:09

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

У российской певицы Лады Дэнс диагностировали внутримозговую гематому, из-за которой у нее начались проблемы с речью. Об этом пишет телеграмм-канал Mash.
Напомним, артистка накануне попала в ДТП на трассе около подмосковного Подольска. Она была пассажиркой такси. После инцидента, Дэнс госпитализировали с ранами лба и черепно-мозговой травмой.

Сообщается, что все участники аварии получили серьезные повреждения. 

По информации портала, состояние пострадавшей артистки стало ухудшаться. У нее диагностировали внутримозговую гематому, из-за которой речь певицы заметно ухудшилась. 

Ранее, директор Лады Дэнс сообщил об ухудшении ее состояния после ДТП. 

Читайте также: 

Лада Дэнс потребует от транспортной компании, которая её перевозила, 12 миллионов рублей

«Дэнс уже будет сложно»: Заявила певица Лада Дэнс после ДТП в Подмосковье

В ФНС прокомментировали слухи о долгах Ивана Урганта


#дтп
#такси
#певица
#аварии
#компании
Читайте нас в
Washington Post: В США и Австралии арестовали 98 участников сети садистов-педофилов
08 августа 2023, 19:31

Фото: istockphoto/varunyu suriyachan

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) задержали в Соединенных Штатах и Австралии почти сотню участников организованной и тщательно замаскированной сети. Все они обвиняются в жестоком обращении с детьми.
Уточняется, что сеть имела сложную и хорошо продуманную организацию. Ее участники снимали видеоролики с кадрами истязаний детей. Затем их распространяли, выкладывая в даркнете, сообщает The Washington Post. Членам преступной организации от 32 до 81 года, некоторые из них были IT-специалистами. Один из них был государственным служащим, ранее уже отбывавший 14 лет тюремного срока.

Сообщается, что выйти на след сети и раскрыть ее противозаконную деятельность помогло расследование другого преступления, совершенного около двух лет назад, в котором пострадали несколько сотрудников ФБР.

Читайте также:

ФБР подтвердило наличие документов о возможной взятке Байдену

ФБР опубликовало данные об угрозе Елизавете II в 1983 году

В ФБР назвали утечку из лаборатории в Китае причиной возникновения COVID

#it
#расследование
#преступление
#сша
#австралия
Читайте нас в
Воробьёв обсудил со старостами пяти муниципалитетов развитие сельских территорий
08 августа 2023, 19:22

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил со старостами Клина, Солнечногорска, Шаховской, Волоколамска и Красногорска развитие сельских территорий. Он поблагодарил их за ежедневную работу и вовлечённость в жизнь своих сёл и деревень.
«Население растёт, и многоквартирные дома строятся, но ИЖС больше. В сельской местности у нас 1,8 млн жителей. А вообще, по регистрации МВД, в Подмосковье около 11 млн. И когда человек постоянно живёт в селе, в деревне, ясно, что качество жизни здесь мы должны обеспечивать. Дороги, вода, газ – это базовые потребности», – сказал глава региона. 
Он попросил сельских старост задать волнующие их вопросы и рассказать, как идёт диалог с муниципальной и региональной властью.  
 
Среди запросов жителей деревни Шахматово городского округа Солнечногорск, где проходила встреча, – газификация. Воробьёв отметил, что в регионе активно реализуется президентская программа социальной газификации, когда топливо бесплатно проводят до земельного участка. Она будет продолжена, в том числе в сёлах и СНТ муниципалитета. 
 
Предприниматель, лидер общественного движения «Включи Волоколамск», общественный представитель Агентства стратегических инициатив Фёдор Степанов рассказал губернатору об аналоге регионального портала «Добродел» – «Доброрубе». В этом чате жители напрямую общаются с местной администрацией.
«Вещи, которые требуют оперативного решения, на 90% проходят через этот чат. Автобусы не приходят, ещё что-то – все быстро реагируют», – рассказал Степанов. 
Он также предложил учредить в Подмосковье конкурс старост, который поможет обмениваться опытом и развиваться. Губернатор эту идею поддержал.
«Я часто говорю коллегам, что проблемы происходят по двум причинам: из-за отсутствия общения и из-за неправильного общения. Поэтому и глава отдела, и глава округа, и губернатор постоянно должны быть в коммуникации вне зависимости от «Добродела», «Доброруба». Не было ни одной встречи, чтобы мы просто друг другу улыбались. И наше сегодняшнее общение это доказывает», – подчеркнул Воробьёв. 
Староста д. Ангелово городского округа Красногорск Николай Григорьев предложил создать путеводитель по уникальным деревням и сёлам, чтобы о них узнало как можно больше людей. Например, в Красногорске есть церкви XV–XVI веков, которые могут быть интересны для туристов. 
 
Староста деревни Елгозино городского округа Клин Ольга Панкратова работает фельдшером в Петровской медицинской амбулатории. Муж Ольги в феврале ушел добровольцем в зону СВО. 
«У нас в городском округе есть свой чат – «Клин здесь». Как и в любом другом муниципалитете, если возникла проблема, сразу все бегут на помощь. Мой муж сейчас стоит на защите, чтобы мы здесь могли спать спокойно. Огромная вам благодарность, Андрей Юрьевич, что с вашей помощью мы можем передавать весточки нашим родным и близким», – отметила Панкратова. 
Губернатор отметил, что забота о бойцах на передовой и их близких – одна из приоритетных задач. 
«Те, кто находится на передовой, должны понимать, что мы их поддерживаем – отправляем вещи, оснащение, обмундирование, технику. Но взрослые мужчины, герои, говорят, что самое ценное – не берцы и паёк, а рисунок ребёнка или письмо. Сначала был удивлён, но понял, что для них это очень важно», – поделился глава региона.
Староста деревни Боблово городского округа Клин Николай Бойков поблагодарил за ремонт дорог в населённом пункте и рассказал о переменах за несколько лет.  
«У нас отремонтировали участок от Таракановского шоссе до трассы А-108. Потом положили по всей деревне асфальт с ливнёвкой, сделали волейбольную и футбольную площадки, песочницу для детей, облагородили пруд», – перечислил Бойков.
Староста деревни Артёмки Татьяна Шинкарчук рассказала, что вместе с коллегами из местного ДК проводит культурные мероприятия для жителей близлежащих населённых пунктов. 
«Я работаю руководителем Дорского дома культуры. Благодаря помощи вашей команды у нас был ремонт. Всем коллективом мы ездим по малым деревням, где нет клубов, и проводим праздники во дворе», – рассказала Шинкарчук. 
Она добавила, что жители очень рады и даже приезжают из соседних деревень. 

Читайте также:

Воробьёв открыл в Солнечногорске историческую тропу к могиле Татищева

Гастрофестиваль в Истре пользуется спросом

Воробьёв поручил обеспечить безопасность в местах отдыха граждан в регионе
 

#андрей воробьёв
#губернатор
#московская область
#подмосковье
#село
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников