Жителей Подмосковья информируют о включении отопления письмами и объявлениями

Жители Подмосковья получат 6 млн писем о запуске отопления в регионе. Помимо этого, в подъездах появилось 129 тыс объявлений, а в СМИ и соцсетях – более 500 публикаций. Такую статистику привёл министр энергетики Московской области Александр Самарин.
«Мы на моменте пуска отопления всегда информируем жителей, где и как они могут узнать, когда будет подано тепло к ним в жилье. С помощью Министерства информационных и социальных коммуникаций Подмосковья направили 6 млн писем на электронную почту пользователям регионального портала госуслуг», – отметил он на совещании губернатора Андрея Воробьёва с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.Самарин также напомнил, что в регионе разработана карта коммунальных услуг. Её уже посмотрели 545 тыс жителей.
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Лора Луганская