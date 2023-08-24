Жителей Подмосковья напугало появление огромных пауков-ос

Фото: Минэкологии МО
«Жители замечают пауков-ос уже не первое лето. Они постепенно расселялись с юга на север и уже образовали в Московской области устойчивые популяции. Но гражданам не стоит паниковать при встрече с этими паукообразными или убивать их, так как они являются важным звеном в экосистеме», – сказал главы подмосковного Минэкологии Тихон Фирсов.В Подмосковье пауки-осы замечены в Раменском, Домодедово, Королёве, Подольске, Павловском Посаде и Балашихе.
Длина тела паука-осы может достигать 3 см, с лапами – до 5 см. Своё название он получил из-за характерной окраски.
В министерстве добавили, что трогать этих членистоногого не нужно, чтобы избежать укусов.
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