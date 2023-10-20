Жителей Подмосковья предупредили о новом мошенническом способе получения их данных

В Московском регионе участились попытки мошенничества, для получения персональных данных сотрудников медицинских, образовательных и других государственных учреждений. Об этом предупредили в Управлении ФСБ России по городу Москве и Московской области.
«Применяя технологию подмены телефонных номеров и аккаунтов в соцсетях, мошенники выдают себя за сотрудников правоохранительных органов. Они связываются с руководством госучреждений, направляя фейковые запросы в мессенджерах, и требуют предоставить анкетные данные и сведения о доходах сотрудников», – говорится в сообщении.Получив эту информацию, злоумышленники связываются с работниками госучреждений, сообщают о якобы проводимой правоохранительными органами проверке и убеждают граждан оформить кредиты в банках либо совершить сделки по продаже имущества.
При попытке предполагаемых мошенников связаться с гражданами посредством электронной почты, соцсетей и мессенджеров нужно прервать общение и связаться с дежурной службой ФСБ России по телефону 8-800-224-22-22. Можно также позвонить по единому номеру вызова экстренных служб 112 и сообщить о случившемся.
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