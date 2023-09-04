Жителей Подмосковья предупредили о появлении в лесах оленьих кровососок

Фото: Минэкологии МО / Артём Ульянов
В начале осени одновременно с периодом гона лосей в лесах появились, паразитирующие насекомые, досаждающие сохатым, – оленьи кровососки. Об этом предупредили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
«Осень – время, когда активными становятся кровососущие насекомые. В их числе – оленьи кровососки, называемые также лосиными клещами или вшами. Эти паразиты специализируются на крупных диких животных, доставляя им раздражение и даже выгоняя своими укусами из лесов на поля, трассы и в населённые пункты», – рассказал глава министерства Тихон Фирсов.
Энтомологи уверяют, что оленьи кровососки переключаются с диких животных на человека редко, когда лосей, оленей и кабанов в лесу мало, и паразиты начинают искать, где прокормиться. Однако людская кровь не подходит им для выведения потомства. Эти насекомые приспособлены только для жизни на животных с густым волосяным покровом.
Оленьи кровососки не опасны для человека – ни одного случая заболевания от их укуса зафиксировано не было. Однако раздражение и зуд при будут обеспечены. Кровососки могут садиться на грибников, охотников и туристов, не кусая их, а лишь доставлять дискомфорт при ползании по коже или в волосах.
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Энтомологи уверяют, что оленьи кровососки переключаются с диких животных на человека редко, когда лосей, оленей и кабанов в лесу мало, и паразиты начинают искать, где прокормиться. Однако людская кровь не подходит им для выведения потомства. Эти насекомые приспособлены только для жизни на животных с густым волосяным покровом.
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Лора Луганская