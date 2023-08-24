Жителей Подмосковья предупредили о сезонном увеличении количества транспорта на дорогах

Фото: Минтранс МО
«Традиционно в последние недели августа количество автотранспорта на дорогах растёт, так как многие возвращаются домой из отпусков и с дачи. Перед началом учебного года движение может быть затруднено на основных магистралях Московской области – Ярославском, Ленинградском, Дмитровском, Пятницком, Минском, Рублёво-Успенском, Новорижском, Новорязанском, Волоколамском и Можайском шоссе, на съездах с МКАД», – отметили в министерстве.Там призвали быть внимательнее на дорогах и строго соблюдать правила дорожного движения. Пешеходам и велосипедистам настоятельно рекомендовали в темноте пользоваться светоотражающими элементами. Общественный транспорт следует ждать на остановках, а проезжую часть и железнодорожные пути переходить по оборудованным переходам.
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