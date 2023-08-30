Жителей Подмосковья предупредили о возможном появлении диких животных на улицах

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«В это время в лесах и полях еще растут ягоды, есть насекомые, цветут растения, но их число с приближением холодов уменьшается. Для многих животных это призыв к действию, так как потом еды будет совсем мало, а надо хорошо отъесться перед спячкой. Человеку не следует мешать им в этот важный для них период. Лучше всего наблюдать за дикими животными со стороны, ведь некоторые из них могут защищать свои кормовые владения», — приводит АГН «Москва» слова министра экологии и природопользования Подмосковья Тихона Фирсова.
Он добавил, что, будучи за рулем и при походе в лес важно быть внимательными, поскольку животные могут выйти из лесов в поисках пропитания.
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