Жителей Подмосковья предупредили о ядовитых ложных опятах в лесах

Специалисты министерства социального развития Московской области проведут прямой эфир в своих социальных сетях на тему социального обслуживания.

В среду, 20 сентября, в 16:00 в ютуб-канале Министерства социального развития Московской области пройдет прямой эфир по теме социального обслуживания в Подмосковье: инвалидность, путёвки в санаторий, социальное обслуживание и активное долголетие.

На вопросы жителей будет отвечать Евгений Ермилов, который является начальником управления по вопросам социального обслуживания населения и реабилитации инвалидов Министерства социального развития Московской области.

Вопросы по темам, которые будут освещены в прямом эфире, можно задать на почту: SafronovaPoB@mosreg.ru. Все вопросы будут структурированы и каждый житель получит свой ответ.

Прямой эфир будет доступен по ссылке.

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