Жителей Подмосковья предупредили о ядовитых ложных опятах в лесах

Фото: Комлесхоз МО
«В регионе с начала осени уже зарегистрировано несколько таких случаев. Поэтому, чтобы отличить настоящие осенние опята от ложных, нужно соблюдать несколько простых правил. Ложные опята похожи на съедобные, но отличаются более яркой окраской шляпки. Главное отличие - наличие у съедобного опёнка под шляпкой плёнчатого кольца, напоминающего юбочку или воротничок. У старых грибов такое кольцо пропадает, поэтому лучше собирать молодые», – отметил Баженов.Кроме того, почти у всех съедобных опят есть небольшие чешуйки на шляпке, а у ложных шляпка гладкая.
В ведомстве напомнили, что при появлении любых недомоганий после употребления в пищу грибов нужно немедленно обратиться к врачу.
Читайте также:
Мать и двое сыновей отравились грибами в Истре
В подмосковном Комлесхозе назвали самый недооценённый гриб
Токсиколог Водовозов объяснил, когда съедобные грибы становятся опасными