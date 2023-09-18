Радио1
Главная / Новости / Общество/ Жителей Подмосковья предупредили о ядовитых ложных опятах в лесах

Жителей Подмосковья предупредили о ядовитых ложных опятах в лесах

18 сентября 2023, 16:42
Фото: Комлесхоз МО

Фото: Комлесхоз МО

В Подмосковье – в разгаре сбор осенних опят. Для жителей региона возник риск перепутать их с ложными и получить тяжёлое пищевое отравление, сообщил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.
«В регионе с начала осени уже зарегистрировано несколько таких случаев. Поэтому, чтобы отличить настоящие осенние опята от ложных, нужно соблюдать несколько простых правил. Ложные опята похожи на съедобные, но отличаются более яркой окраской шляпки. Главное отличие - наличие у съедобного опёнка под шляпкой плёнчатого кольца, напоминающего юбочку или воротничок. У старых грибов такое кольцо пропадает, поэтому лучше собирать молодые», – отметил Баженов.
Кроме того, почти у всех съедобных опят есть небольшие чешуйки на шляпке, а у ложных шляпка гладкая.


В Комлесхозе добавили, что опытные грибники ещё и надламывают найденный гриб. У ядовитых из мякоти выделяется липкая, тягучая жидкость, у съедобных опят такой жидкости при надломе не появляется.

В ведомстве напомнили, что при появлении любых недомоганий после употребления в пищу грибов нужно немедленно обратиться к врачу.

Читайте также:

Мать и двое сыновей отравились грибами в Истре

В подмосковном Комлесхозе назвали самый недооценённый гриб

Токсиколог Водовозов объяснил, когда съедобные грибы становятся опасными



#олег баженов
#комлесхоз мо
#грибы
#грибники
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
В Подмосковье жителям расскажут о возможностях социального обслуживания
18 сентября 2023, 16:58

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области

Специалисты министерства социального развития Московской области проведут прямой эфир в своих социальных сетях на тему социального обслуживания.

В среду, 20 сентября, в 16:00 в ютуб-канале Министерства социального развития Московской области пройдет прямой эфир по теме социального обслуживания в Подмосковье: инвалидность, путёвки в санаторий, социальное обслуживание и активное долголетие.

На вопросы жителей будет отвечать Евгений Ермилов, который является начальником управления по вопросам социального обслуживания населения и реабилитации инвалидов Министерства социального развития Московской области.

Вопросы по темам, которые будут освещены в прямом эфире, можно задать на почту: SafronovaPoB@mosreg.ru. Все вопросы будут структурированы и каждый житель получит свой ответ.

Прямой эфир будет доступен по ссылке. 

Читайте также:

Все меры социальной поддержки Подмосковья доступны в одном кабинете.

В Подмосковье свыше 160 тысяч льготников уже установили электронный социальный паспорт.

Жители Подмосковья уже получили на уход за тяжелобольными 294 млн рублей.
#подмосковье
#активное долголетие
#санаторий
#паспорт
#жители
#меры
#уход
#минсоцразвития мо
Читайте нас в
В «МегаФон» рассказали о дальнейших действиях после предупреждения ФАС
«МегаФон» ждёт от ФАС предупреждения об отмене платы за раздачу интернета
18 сентября 2023, 16:55

Фото: iStock/gorodenkoff

«МегаФон» ещё не получил предупреждение от ФАС об отмене взимания дополнительной платы за раздачу мобильного интернета. Об этом NEWS.ru сообщили в пресс-службе оператора мобильной сети.
В компании уточнили, что после получения полного документа от ФАС руководство «МегаФон» приступит к анализу последствий отказа от взимания платы, а затем даст свой окончательный ответ, касаемо данного вопроса, сообщает NEWS.ru. 

Ранее компания МТС заявила, что взимание платы за раздачу мобильного интернета является необходимой мерой, которая позволит снизить неконтролируемый приток трафика. При этом, в пресс-службе компании отметили, что пока также не получили официальное письмо от ФАС.

Напомним, что ФАС обязала операторов связи МегаФон, Теле2, Билайн и МТС отменить взимание дополнительной платы за раздачу мобильного интернета. Выполнить данное требование необходимо в течение месяца.

Читайте также:

ФАС обязала операторов отменить плату за раздачу интернета

В МТС ответили на требования ФАС отменить плату за раздачу интернета

Суд оштрафовал Мегафон на миллион рублей за ЛГБТ-сцену в кино
#фас
#интернет
#смартфон
#предупреждение
#оператор
Читайте нас в
В МТС ответили на требования ФАС отменить плату за раздачу интернета
Пресс-секретарь МТС Дерюгина: плата за раздачу интернета снизит трафик
18 сентября 2023, 16:35

Фото: iStock/Kirill Smyslov

Плата за раздачу интернета с мобильных устройств необходима для снижения неконтролируемого притока трафика. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщила пресс-секретарь МТС Ирина Дерюгина.
Она отметила, что компания пока не получала предупреждения от ФАС, однако уже готова аргументировать своё решение о взимании дополнительной платы с абонентов. 

Дерюгина добавила, что ещё пять лет назад не было такой острой необходимости во введение дополнительных выплат за раздачу мобильного интернета. Однако сейчас это стало вынужденной мерой, необходимой для управления нагрузкой на инфраструктуру. 

Также собеседница NEWS.ru отметила, что МТС запрашивает малую сумму, а для клиентов, которые регулярно раздают интернет, есть возможность перейти на другой тариф с минимальной платой. 

Ранее ФАС обязала операторов связи МТС, МегаФон, Билайн и Теле2 в течение месяца отменить взимание дополнительной платы за раздачу мобильного интернета. Такую меру ФАС приняла из-за постоянных жалоб клиентов, которым приходится дважды оплачивать одну и ту же услугу.

Читайте также:

ФАС обязала операторов отменить плату за раздачу интернета

МТС объявила о повышении абонентской платы на 10%

МТС вводит комиссию за пополнение счёта домашнего интернета и ТВ
#фас
#оплата
#интернет
#тариф
Читайте нас в
Подмосковным предпринимателям расскажут о нюансах использования цифровой подписи
18 сентября 2023, 16:22

Фото: пресс-служба Уполномоченного по защите прав предпринимателей

21 сентября в 11:00 состоится бесплатный вебинар для собственников и руководителей бизнеса на тему: «Цифровые подписи - смена директоров онлайн, внесение записи о недостоверности сведений об учредителях, план действий, практика по отмене».

Вебинар будет проведён по инициативе Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Владимира Головнёва и Адвокатской палаты Московской области, сообщает «Радио 1» пресс-служба Уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Спикером станет Лилия Абдуллина, которая является членом Московской коллегии адвокатов «Sed Lex».

На вебинар будут освещены темы: 

— внесение записи о недостоверности сведений учредителях;
— отмена решений по смене генеральных директоров;
— внесение корректирующих сведений в ЕГРЮЛ.

Участие в вебинар возможно по предварительной регистрации по ссылке. 

Читайте также:

Назван способ получить доплату в 45 процентов от зарплаты.

В Подмосковье на одного безработного приходится 5 вакансий.

В Московской области реализуют более 200 проектов импортозамещения.
#подмосковье
#отмена
#вебинар
#зарплаты
#встреча
#онлайн
Читайте нас в
Телефонные мошенники добрались до родительских чатов
Банк России: участились кибератаки на родительские чаты школ и детских садов
18 сентября 2023, 16:11

Фото: iStock/napong rattanaraktiya

Телефонные мошенники начали проявлять интерес к родительским чатам школ и детских садов. Об этом россиян предупредил Банк России.
Недавно в Москве произошёл инцидент – классный руководитель написала в родительский чат сообщение с просьбой переслать ей некую сумму денег на лечение тяжело больной племянницы. Родители сразу заподозрили что-то неладное, поскольку их дети учатся в первом классе, а значит с учителем ещё мало кто знаком. Одна из родительниц решила напрямую написать преподавателю, и оказалось, что никакой племянницы у неё нет, а аккаунт взломали мошенники.

В Банке России предупредили, что это новая уловка телефонных мошенников. Они могут присылать ссылки на фейковые копии известных маркетплейсов, где предлагается купить необходимые для учёбы товары. В итоге у пользователей списываются деньги с карты, а товары, конечно же, не доставляются. Также мошенники могут напрямую выпрашивать деньги от имени одного из родителей или учителей.

Кроме того, «Вечерняя Москва» сообщает, что аферисты могут рассылать родителям предложения по лёгкому заработку для их детей или, например, по обналичиванию средств с «Пушкинской карты», что запрещено на законодательном уровне.

Читайте также:

ВТБ предупредил россиян о новой мошеннической схеме

Телефонные аферисты разработали новую мошенническую схему

Сбер предупредил о новое схеме мошенников
#родители
#школы
#чат
#мошенники
#банк россии
Читайте нас в
В Подмосковье проверено и готово к зиме 78% тепловых сетей
18 сентября 2023, 15:48

Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

На данный момент специалисты проводят гидравлические испытания теплосетей в рамках подготовке коммунальной инфраструктуры к зиме.

По данным на 15 сентября проверено и готово к зиме 78% тепловых коммуникаций, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Для проведения гидроиспытаний оперативные группы выполняли выезды в 60 муниципалитетов, где проводили проверки тепловых сетей. К отопительному сезону готовы 8336 км из 10645 имеющихся, что составляет 78%.

Полностью проверки тепловых сетей выполнены в 34 муниципалитетах. Менее 50% проверено в городских округах Пушкинский, Сергиево-Посадский, Солнечногорский, Химкинский, Щелковский.

В ходе проверок обнаружено 160 утечек. Все неполадки устранены. По результатам будут проведены дополнительные гидроиспытания.

Читайте также:

Программу по модернизации системы теплоснабжения в Химках уже выполнили на 81,5%.

Подготовку к отопительному сезону в Подмосковье планируют завершить до 15 сентября.

Энергокомплекс Серебряных Прудов готов к отопительному сезону на 90%.
#подмосковье
#проверки
#теплоснабжение
#отопительный сезон
#отопление
Читайте нас в
«Женщины поняли, что у них есть право развестись»: психолог о всплеске разводов в России
Сексолог Савская объяснила всплеск разводов в России желанием женщин развиваться
18 сентября 2023, 15:47

Фото: IStock/Liubomyr Vorona

В России выросло число разводов, сообщает Росстат. Только за первые семь месяцев 2023 года зарегистрировано почти 400 тысяч разводов, а за весь 2022 год развелись менее 700 тысяч пар.
Отмечается, что количество разводов в стране начало расти с 2020 года. И по мнению психолога, сексолога и блогера Ольги Савской, это связано с введением локдауна. В беседе с «Радио 1» она рассказала, что в этот период многим людям не хватало свободы, участились ссоры.

Ситуацию усугубила пропаганда свободы и саморазвития. По словам специалиста, многие блогеры начали разводить и говорить об успехе. Это сподвигло многих женщин выйти из отношений.
«Люди не знают, как друг другу помочь, как друг друга поддержать, они не умеют разговаривать, не умеют понимать свои и чужие потребности, многие пытаются дать то, что нужно им самим, а не партнёру. Возникает всё больше обид, неудовлетворенности браком, возникает желание просто развесить и уйти из этих отношений. Женщины стали понимать, что у них есть право развестись», — сказала психолог.
Спасти свои отношения можно, уверена Ольга Савская. Она рекомендовала в первую очередь женщинам посмотреть на брак со стороны.
«Нужно посмотреть на свои отношения: что происходит со мной, что происходит в отношениях. Женщина должна понять, кто она в отношениях, что она чувствует, что она переживает, какие отношения с мужем, удовлетворена ли она, удовлетворён ли муж. Нужно понять, видит ли она будущее с этим мужчиной. Иногда я предлагаю женщине вернуться в прошлое, и подумать, выбрала бы она этого мужчину снова. Если она отвечает положительно, то будущее есть, а если она говорит, что никогда в жизни не выбрала бы, то она готова выйти из этих отношений», — сказала эксперт.
Читайте также: 

Психолог Савская рассказала, как обиды могут привести к онкологии

Психолог Сальникова объяснила, как объятия влияют на умственные способности человека

Психотерапевт назвал 5 признаков клинической депрессии
#психолог
#женщина
#брак
#отношения
#кризис
Читайте нас в
PT: Ученые рассказали о вредных привычках, свойственных людям с высоким IQ
18 сентября 2023, 15:39

Фото: istock / Dilok Klaisataporn

Американские ученые Университета Миннесоты выяснили, какие привычки свойственны людям с высоким показателем IQ. Исследование опубликовали в журнале Psychology Today.
Эксперты заявили, что достаточно много людей с высоким показателем интеллекта могут быть неряшливы, иногда грубы и любить ругаться матом. Они не любят наводить порядки в доме и не особо следят за внешностью. Также они могут страдать от нестабильного режима сна, поздно ложиться спать и поздно просыпаться.

Как пояснила психолог Кэтлин Вогс что там, где порядок и структура, нет места научным открытиям. Психологи полагают, что это связано с творческим мышлением и хаотичным потоком мыслей. Конечно же, грубость и отсутствие аккуратности не всегда говорит о высоких умственных способностях. Среди умных людей есть немало приверженцев ЗОЖ.

Читайте также:

Подмосковный терапевт Асанов раскрыл механизм влияния алкоголя на интеллект

«Лидеры России» предложили идеи по применению искусственного интеллекта в работе с обращениями жителей

Нутрициолог объяснила, почему постоянно хочется сладкого

#ученые
#исследование
#зож
#эксперты
#здоровье
#интеллект
Читайте нас в
Путин на инаугурации Собянина рассказал о новых задачах Москвы
18 сентября 2023, 15:19

Фото: istock / Vladislav Zolotov

Президент РФ Владимир Путин заявил о более сложных задачах для Москвы на ближайшие 5 лет. В ходе выступления на инаугурации мэра Москвы Сергея Собянина он заявил о программе реновации жилого фонда.

«Пять лет станут в Москве временем активного продвижения программы реновации», – передает ТАСС слова президента.
По словам Путина, Москва опережает многие мировые столицы в области комфортной среды, инноваций, творчества и досуга. Кроме того, глава России добавил, что особая роль столицы заключается в задаваемых практиках и стандартах, которые важны людям по всей стране.

В этом году выборы мэра Москвы проходили с 8 по 10 сентябре. Сергей Собянин набрал 76,39% голосов. Собянин занимает должность с 2010 года после отставки Юрия Лужкова. Впоследствии избирался 3 раза. 

Читайте также: 

Воробьёв поздравил Собянина со вступлением в должность мэра Москвы

Собянин рассказал о планах открыть магазины «Сделано в Москве»

Актер Владимир Машков выразил готовность стать доверенным лицом Путина

#выборы
#москва
#владимир путин
#президент
#сергей собянин
#рф
Читайте нас в
Достижения.рф