Жителей Подмосковья предупредили об опасности вылета гигантских усачей-кожевников

На этой неделе на большей части лесного фонда региона ожидается повышенный класс пожарной опасности, что связано с повышением температуры и отсутствием осадков.

При патрулировании земель лесного фонда в 1 км от деревни Аборино лесничие обнаружили торфяной пожар на площади 0,01 га. В тушении принимали участие 6 человек и 3 единицы техники.

В четверг, 17 августа на большей части Московской области ожидается III класс пожарной опасности, Дмитровском, Клинском и Талдомском лесничествах — II класс.

В пятницу, 18 августа на всей территории Подмосковья ожидается III класс пожарной опасности.

В субботу, 19 августа на большей части территории региона ожидается III класс пожарной опасности, в Московском учебно-опытном и Сергиево-Посадском лесничествах — II класс, в Бородинском, Виноградовском, Волоколамском, Звенигородском, Наро-Фоминском и Подольском лесничествах — I класс пожарной опасности.

Комлесхоз сообщает, что пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому, не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте не потушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание — не медлите, сразу звоните на номер «112»!

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