Жителей Подмосковья предупредили об опасности вылета гигантских усачей-кожевников

Фото: Комлесхоз МО
Там отметили, что не стоит трогать такого жука в лесу или когда он прилетит на дачу на свет фонаря. Это очень полезное для леса насекомое.
К тому же кожевник – важное звено в пищевой цепочке подмосковных лесов. Он служит источником калорийного питания для множества птиц, животных и хищных насекомых.
Читайте также:
В Подмосковье заметили крупных жуков усачей-кожевников
Жители Видного пострадали от укусов загадочных насекомых
Непарный шелкопряд в России 2023: фото и как бороться на даче