Жителей Подмосковья приглашают на спектакль «Два клена»

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Постановку представит театральный коллектив «Свеча», сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Спектакль поставлен на основе пьесы Евгения Шварца и рассказывает о материнской любви и дружбе. Зрителям расскажут историю о девушке, которой необходимо спасти своих братьев от Бабы-Яги.
Вход возможен по приобретённым билетам, которые можно купить во дворце культуры.
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