​Жителей Подмосковья пригласили на Военно-патриотический диктант

Фото: Минобразования МО
На выполнение 50 заданий участникам акции отводится 60 минут. Военно-патриотический диктант включает задания об истории России, её сражениях, вооружении, победах и полководцах, героях и бойцах, военных событиях, отражённых в искусстве, литературе и документах.
Отдельной категорией заданий станут вопросы по обществознанию, праву и социологии.
Все подробности о мероприятии можно узнать по ссылке.
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