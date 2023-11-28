Жителей Подмосковья пригласили принять участие в акции «Ёлка желаний»

Фото: Минсоцразвития МО
Жители Подмосковья могут стать участниками акции «Ёлка желаний». Исполнить чью-то мечту можно с 1 декабря 2023 года по 28 февраля 2024-го, сообщили в пресс-службе в Министерстве социального развития Московской области.
«Это акция, где каждый может стать добрым волшебником и подарить радость тем, кто в этом нуждается. За пять лет неравнодушные люди помогли исполнить мечты более 100 тыс детей. Загадать желание могут дети в возрасте от 3 до 17 лет с ОВЗ и инвалидностью, с состоянием здоровья, угрожающим жизни, сироты и оставшиеся без попечения родителей, проживающие в семьях с доходом ниже прожиточного минимума», – пояснили в министерстве.Такие же правила – для детей из семей военнослужащих и мобилизованных, принимающих или принимавших участие в спецоперации, проживающих и зарегистрированных на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
В акции можно загадать желание, а можно его исполнить.
Можно загадать как материальные, так и нематериальные желания. А можно заказать подарок-сюрприз, и тогда исполнитель сам выберет сюрприз для ребёнка с учётом анкеты.
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