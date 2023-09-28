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Жителей Подмосковья пригласили принять участие в «Цифровом диктанте»

28 сентября 2023, 19:54
Фото: Istockphoto /Oleksii Didok

Фото: Istockphoto /Oleksii Didok

Жители Московской области смогут проверить свой уровень цифровой грамотности. Регион присоединится к Всероссийской акции «Цифровой диктант», сообщается на сайте Мособлдумы.

«Подмосковье входит в топ-5 лидеров по уровню цифровой зрелости и в число лучших регионов по качеству оказания электронных госуслуг. Нет сомнений, что, приняв участие в акции, как наши жители, так и госслужащие продемонстрируют высокий результат», – подчеркнул зампред комитета Мособлдумы по местному самоуправлению Михаил Мурзаков.
Акция пройдёт на платформе с 29 сентября по 15 октября.

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#мособлдума
#подмосковье
#московская область
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Немецкая ведущая прочитала новость о Шольце только с третьей попытки из-за смеха
28 сентября 2023, 19:50

Фото: iStock/microgen

Немецкая ведущая Сюзанна Даубнер, которая ведет передачу Tagesschau (телеканал ARD), в прямом эфире не смогла сдержать смех при зачитывании новостей про канцлера Германии Олафа Шольца. Об этом сообщает Bild.
Сообщается, что при передаче слова от коллег из развлекательного Morgenmagazin Даубнер приветственно рассмеялась, после чего несколько раз совершила попытки сдержать уже непроизвольный смех. Примечательно, что в тот момент ведущая должна была рассказать о встрече Олафа Шольца с представителями химической промышленности

Отмечается, что причину смеха Даубнер не смогла объяснить.

Ранее доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц пошёл против своего народа на поводу у США, зная о подготовке терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток 2». 

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#северный поток
#шольц
#олаф шольц
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День бабушек и дедушек отпразднуют в Подмосковье танцевальным флешмобом
28 сентября 2023, 19:19

Фото: Минсоцразвития МО

День бабушек и дедушек отметят в Подмосковье в воскресенье, 1 октября, сообщили в пресс-службе Министерства социального развития Московской области. Там отметили, что этот праздник стал традиционным и любимым у многих пожилых жителей региона.

В этот день в городах региона пройдут всевозможные мероприятия, концерты, выставки и спортивные соревнования. Самое масштабное мероприятие «Живём ярко» состоится в Доме культуры «Подмосковье» в Красногорске. 
 
Гостей ждёт фестиваль с концертом, тематическими мастер-классами, ярмарками, фотовыставками и фотозонами. Кульминацией праздника станет танцевальный флешмоб.
 
Праздник начнётся в 11:00 на площади у Дома культуры.

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#московская область
#подмосковье
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В России не хватает врачей и медицинского персонала
Аналитики сообщили о нехватке врачей и медицинского персонала в РФ
28 сентября 2023, 19:17

Фото: iStock/NanoStockk

К 2030 году положение с медицинскими кадрами может стать катастрофическим. Об этом сообщают «Аргументы недели».
По мнению экспертов, на данный момент в России не хватает около 30 тысяч врачей и около 50 тысяч специалистов среднего медицинского персонала.

«Врачей первичного звена и узкопрофильных специалистов при этом остро не хватает. Особенно сильно это ощущается в российских регионах, прежде всего в сельской местности и небольших городских поселениях, где люди вынуждены записываться на прием к узким специалистам за несколько недель, а то и месяцев», — приводят слова аналитиков «Аргументы недели».

Отмечается, что одна из причин острой нехватки медиков — это массовый отток кадров, в том числе из государственных и муниципальных медучреждений. Для улучшения ситуации Минздрав РФ предлагает привлекать к исполнению части обязанности врачей медсестер.

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#медики
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В проблемном ЖК «Лесная сказка» ввели в эксплуатацию дом-долгострой
28 сентября 2023, 19:01

Фото: Минжилполитики

Дом-долгострой жилого комплекса «Лесная сказка» с квартирами на 15 дольщиков ввели в эксплуатацию в Богородском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе Минжилполитики Московской области.
Речь идёт о доме №3. Как говорится в сообщении, в ближайшее время состоится вручение ключей дольщикам, после чего они смогут отпраздновать новоселье. 
 
Возведение жилого комплекса в 2013 году начал застройщик «Диострой-Инвест». Однако в 2019-м из-за финансовых проблем строительство было прекращено, так как застройщика признали банкротом. 
 
Решение о достройке принял Фонд защиты прав дольщиков Московской области в 2020 году. Работы возобновились в апреле прошлого года.

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#московская область
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На Красной площади в Москве усилили охрану
28 сентября 2023, 18:43

Фото: istock / yulenochekk

В центре Москвы, на Красной площади, ввели усиление силовыми структурами. Причиной стал предстоящий патриотический концерт, посвященным присоединению новых регионов к РФ.
Усиление введено несколькими силовыми структурами, включая полицию и Росгвардию. Информацию сообщает издание msk1.ru. По информации корреспондента агентства, сотни представителей правопорядка и десятки служебных машин расположились вокруг Красной площади. 

Также на территории площади размещены мощные генераторы, которые обеспечивают сцену электричеством. Эти генераторы выдают шум в 81 децибел и являются очень опасными для слуха человека. Для предотвращения поломок и возможных пожаров, за оградой находятся специалисты.

При этом, вход на территорию Красной площади остается открытым. 

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#рф
#охрана
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Во Франции рождаемость упала до минимума времён Второй мировой войны
28 сентября 2023, 18:36

Фото: istockphoto/NataliaDeriabina

Национальный институт статистики и экономических исследований Франции опубликовал новые данные.
«МК» пишет, что рождаемость во Франции упала на 2,2% по сравнению с 2022 годом. Рождаемость стало минимальной со времен Второй мировой войны.

По сравнению с 1971 годом, во времена когда был достигнут пик, показатель снизился на 20,8%.

Ранее сообщалось, что в Италии может наступить демографическая зима. Население Италии с текущих 59 млн человек может сократиться до 47,2 млн человек к 2070 году.

Демографическое будущее страны выглядит мрачно: при отсутствии изменений население страны может сократиться на четверть. Убыль населения стартовала в 1993 году и с тех пор фиксируется каждый год. Также число новорожденных в Италии сокращается каждый год после кризиса 2008 года. Такая тенденция вызывает опасения: стареющее население создаст чрезмерную нагрузку на госбюджет.

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#франция
#рождаемость
#дети
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Путин дал согласие на строительство новой мечети на улице Кадырова в Москве
28 сентября 2023, 18:22

Фото: iStock/Studia72

Российский лидер Владимир Путин поддержал идею о строительстве новой мечети на улице Кадырова в Москве, об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
«В ходе беседы я коснулся темы строительства новой мечети на улице имени первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в Южном Бутово. Глава государства подчеркнул большую значимость данного проекта для верующих», - прокомментировал ситуацию Кадыров.

Он также отметил, что этот проект очень важен, поскольку в столице России проживают порядка трех миллионов мусульман.

Ранее журналист спросил у главы Чеченской республики, как он себя чувствует, на фоне неоднократных вбросов о его тяжелой болезни и гибели.

«Ахмат-сила», - ответил Кадыров и показал Зарубину свой мощный бицепс.

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#проект
#рамзан кадыров
#мечеть
#москва
#владимир путин
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В Подмосковье начался сбор желудей для выращивания сеянцев
28 сентября 2023, 17:58

Фото: Комлесхоз МО

Сбор продолжится до первой декады октября. Затем жёлуди будут направлены в Рослесзащиту для анализа, определения посевных качеств и хранения. Выросшие из этих желудей сеянцы будут посажены в Подмосковье в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».
«Дуб − одна из лесообразующих пород Московской области, благодаря которой формируются смешанные леса. Они считаются наиболее устойчивыми к различного рода негативным воздействиям и природным факторам», − говорится в сообщении. 
Для получения семян древесных пород с улучшенными свойствами жёлуди в приоритетном порядке собирают с лесосеменных плантаций и постоянных лесосеменных участков региона.

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#дуб
#московская область
#подмосковье
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День матери 2023 в России и мире: история и традиции праздника
28 сентября 2023, 17:38

Фото: iStock/evgenyatamanenko

День матери-важный праздник для каждой семьи во многих культурах. В этот день стоит поздравлять матерей, бабушек, дарить им подарки и выражать благодарность. Редакция «Радио 1» расскажет, когда появился праздник и на какой день торжество приходится в этом году.

День матери 2023 в России день матери в мире 2023

 
В 2023 году день матери приходится на 26 ноября. Во многих странах мира этот праздник отмечают весной. В Канаде, США и Японии матерей поздравляют во второе воскресенье мая, во Франции и Швеции в последнее воскресенье месяца. Праздник всегда отмечается в выходной день, как в России, так и других странах мира.

 


День матери: история и традиции праздника

 

Многие древние народы особенно чтили матерей, а для некоторых образ матери стал культом. Древние греки и римляне поклонялись богине-матери Рее. Позже мифическое значение женщине, родившей детей, придавалось в индийской и египетской культуре. Первый праздник, посвященный матерям, учредили в Великобритании в XVI веке и назывался он Материнское воскресенье. Отмечалось торжество в четвертое воскресенье Великого поста. В этот день зажиточные семьи отпускали прислуг, чтобы они могли отправится домой и поздравить матерей.

В России попыток учредить праздник День матери было несколько. Впервые с такой инициативной выступили в 1915 году, однако дата не вошла в календарь торжеств. Вторая попытка была осуществлена в 1988 году. С предложением установить этот день праздничным, выступила учительница одной из школ Эльмира Гусейнова. Она подготовила с учениками концерт, на котором дети исполняли тематические песни, читали стихи, посвященные матерям, ставили театральные сценки. Про классный час написали в газетах, и провести аналогичные торжества решили и в других школах. Вскоре к социальной значимости материнства было привлечено внимание общественности и в этом же году День Матери был учрежден в России.

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Отмечать праздник следует в кругу семьи, рядом с матерями, бабушками. Этот праздник не обходят вниманием в школах и детских садах. Перед торжеством проходят занятия, где ученики изготавливают поделки для своих матерей, готовят рисунки, учат стихи. В День матери часто проводят концерты, выставки и семейные соревнования.


Что подарить на День матери?


Символом праздника принято считать незабудку. Этот цветок олицетворяет любовь, верность, доброту. Однако в ноябре незабудки не цветут, но символ праздника можно нанести в виде узора на памятный подарок, им можно украсить торт, изобразить на рисунке или вышить.

Особенно ценным для матерей считаются подарки, выполненные руками детей. В этот день следует поблагодарить матерей за подаренную жизнь и поздравить их самыми теплыми и искренними словами. В качестве подарка можно преподнести букеты, пирожные, подарочные сертификаты, средства ухода, косметику, билеты в театр или кино и т.д. 

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