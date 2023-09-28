Жителей Подмосковья пригласили принять участие в «Цифровом диктанте»

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«Подмосковье входит в топ-5 лидеров по уровню цифровой зрелости и в число лучших регионов по качеству оказания электронных госуслуг. Нет сомнений, что, приняв участие в акции, как наши жители, так и госслужащие продемонстрируют высокий результат», – подчеркнул зампред комитета Мособлдумы по местному самоуправлению Михаил Мурзаков.Акция пройдёт на платформе с 29 сентября по 15 октября.
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