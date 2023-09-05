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Жителей Подмосковья призвали помогать редким амфибиям в трудный осенний период

05 сентября 2023, 22:40
Фото: Минэкологии МО / Артём Ульянов

Фото: Минэкологии МО / Артём Ульянов

Осенью многие животные начинают готовиться к холодам. Особенно сложно в этот период приходится холоднокровным, поэтому нужно быть особенно внимательными, чтобы не навредить редким земноводным. Об этом заявил министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.
«В Подмосковье насчитывается всего четыре вида земноводных из Красной книги Московской области. Это гребенчатый тритон, краснобрюхая жерлянка, обыкновенная чесночница и зеленая жаба. Днём осеннее солнце ещё пригревает, а ночью столбики термометров резко опускаются вниз. Перепады температур тяжело даются амфибиям. Ночью они начинают впадать в анабиоз и становятся лёгкой добычей для хищников», – пояснил Фирсов.
Кроме того, по его словам, амфибии, ищущие пищу или место для зимовки, в таком заторможенном состоянии оказываются бессильными перед человеческой деятельностью – распашкой почвы, кошением травы и движением по автодорогам.


К тому же пищи для холоднокровных становится мало, а резкие перепады температуры не дают земноводным и рептилиям определиться со сном или бодрствованием. Они становятся медлительными и плохо реагируют на потенциальную опасность.

Как отметил Фирсов, нужно с пониманием относиться к объектам животного царства, не вмешиваться в их жизнь, по возможности помогать им. Например, завидев амфибию на дороге, можно отнести её в сторону на безопасное расстояние.

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#минэкологии мо
#природа
#животные
#красная книга
#московская область
#подмосковье
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Спасатели призвали осенних купальщиков соблюдать меры безопасности
05 сентября 2023, 22:53

Фото: Мособлпожспас

Работники Мособлпожспаса продолжают контролировать обстановку на водоёмах Подмосковья, несмотря на наступление осени. Они стараются предотвратить несчастные случаи во время отдыха у воды.
«Осень в этом году выдалась тёплая. Погода вполне позволяет не сильно теплолюбивым гражданам купаться. А это значит, что угрозы, о которых мы говорили летом, всё еще актуальны. Поэтому спасатели продолжают проводить беседы с гражданами, отдыхающими на берегах рек и озёр», – сказал замначальника Мособлпожспаса Сергей Щетинин.
Он напомнил основные постулаты безопасного отдыха у воды.
«Самое важное – не упускайте из виду детей. Находясь на берегу в большой шумной компании, не забудьте назначить человека, который не оставит ребятишек без присмотра», – отметил Щетинин.
Тем же, кто ещё хочет искупаться, он рекомендовал сделать это на оборудованных пляжах. Заходить в воду, по словам спасателя, нужно только при хорошем самочувствии.

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#безопасность
#водоёмы
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#купальный сезон
#подмосковье
#московская область
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Путин заявил о необходимости завершения строительства моста через Лену
05 сентября 2023, 22:09

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо включить в план экономического развития Якутии окончание строительства моста через реку Лена с точно установленным сроком окончания работ. Об этом глава государства сообщил в ходе совещания по развитию дальневосточных городов.
Министр транспорта России Виталий Савельев отметил, что на строительство переправы выделено 5,2 млрд рублей на 2025-2026 годы.
Также Савельев заявил о необходимости строительства моста через реку Алдан в Якутии.

Кроме того, Путин заявил, что в регионе очень плохо ведётся экономическая деятельность, что доказывают фотографии разрушенных участков дорог и другой инфраструктуры. В связи с этим, президент отметил необходимость проведения ремонтных работ на федеральной трассе «Колыма».

По словам Путина, приведение объектов инфраструктуры в надлежащее состояние позволит значительно улучшить состояние региона и жизнь его граждан. Так, ремонт «Колымы» обеспечит круглогодичное транспортное сообщение в Якутии и Магаданской области.

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#владимир путин
#якутия
#строительство
#мост
#дороги
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Минобрнауки: участники СВО и их дети смогут бесплатно подготовиться к поступлению в вуз
Квота для участников СВО позволит бесплатно подготовиться к поступлению в вуз
05 сентября 2023, 21:55

Фото: iStock/Ridofranz

Участники спецоперации на Украине и их дети смогут бесплатно обучаться на подготовительных отделениях в вузах. Об этом сообщает Минобрнауки России, которое разработало соответствующий проект приказа.
Уточняется, что бесплатно обучаться на подготовительных отделениях могут те, кто имеет квоту на поступление на бюджетные места в вузы, а это – мобилизованные граждане РФ, участники СВО, добровольно отправившиеся на фронт, дети участников спецоперации и иные категории военнослужащих.

В ведомстве также отметили, что такая возможность позволит будущим абитуриентам заранее подготовиться к основному обучению в вузе.

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#сво
#льготы
#вузы
#подготовка
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Воробьёв объявил о присвоении Подольску звания «Город трудовой доблести»
05 сентября 2023, 21:28

Фото: Telegram-канал Андрея Воробьёва

Подольск удостоен почётного звания «Город трудовой доблести». Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он напомнил, что президент Владимир Путин поддержал соответствующее предложение первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака и ветеранов Подольска.
«В годы Великой Отечественной войны в Подольске на оборонную промышленность страны работали заводы, здесь находились госпитали Красной армии, где лечили раненых бойцов. А о подвиге Подольских курсантов, которые насмерть стояли и защищали рубежи на юго-западных подступах к Москве, помнит вся страна. Знаю, что жители долго ждали такого статуса для своего родного города. Спасибо Владимиру Владимировичу», – написал Воробьёв в своём Telegram-канале. 
Решение о присвоении городу почётного звания было принято по итогам заседания федерального оргкомитета «Победа».
 
«Город трудовой доблести» – почётное звание, установленное Федеральным законом от 1 марта 2020 года. Оно присваивается российским городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, «обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».
 
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#губернатор
#андрей воробьёв
#город трудовой доблести
#подольск
#президент
#владимир путин
#подмосковье
#московская область
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В России открыли центр «Белый интернет», занимающийся безопасностью в цифровом поле
ТАСС: в России начал работу центр «Белый интернет»
05 сентября 2023, 20:46

Фото: iStock/PUGUN SJ

В России начал работать новый Центр по защите прав граждан и бизнеса в сфере цифровых технологий «Белый интернет». Об этом ТАСС сообщила директор организации, глава Центра цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО Элина Сидоренко.
Главными задачами Центра будут формирование у пользователей правильных привычек во время активности в интернет-пространстве и разработка мер для пресечения интернет-опасности органами власти.

Сидоренко заявила, что работа Центра направлена на создание целостной стратегии цифровой безопасности. И речь не идёт про какую-то определённую прослойку населения, использующую интернет. В рамках программы будут основательно решаться проблемы всего интернет-пространства и формирование правильных привычек нахождения в виртуальной среде у каждого пользователя. Когда первая ступень будет пройдена, начнётся работа органов власти по обеспечению безопасности в интернете.

Директор Центра «Белый интернет» пояснила, что поводом для создания такой организации послужила негативная статистика, согласно которой четверть несовершеннолетних пользователей интернета сталкивалась с кибербуллингом. Кроме того, тревожная ситуация складывается и с сохранением защищённости взрослых граждан и бизнеса.

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#интернет
#безопасность
#пользователи
#центры
#россия
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Ежедневно Украину пытаются незаконно покинуть до 30 человек
05 сентября 2023, 20:30

Фото: istockphoto/Bychykhin_Olexandr

Украинские пограничники ежедневно задерживают от 20 до 30 человек, пытающихся незаконно покинуть страну. Как правило, это мужчины призывного возраста.
Об этом сообщил представитель украинской государственной пограничной службы Андрей Демченко. Он уточнил, что в основном пограничные наряды задерживают мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Для этой категории граждан ограничен выезд за пределы страны, кроме специальных условий, оговоренных правилами пересечения государственной границы, приводит слова Демченко агентство УНН.

Чиновник погранслужбы отметил, что наиболее часто нарушители задерживаются на границах с Молдавией и Румынией. По его словам, всего с февраля 2022 года пограничниками задержано около 14,6 тысячи человек, пытавшихся незаконно перейти границу. Кроме того, предпринимаются попытки покинуть страну в пунктах пропуска по поддельным документам. За указанный период зафиксировано около 6,2 тысячи подобных случаев.

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#нарушители
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#пропуска
#украина
#граница
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Открытие в Реутове перехода через железную дорогу обеспечило безопасность 25 тыс человек
05 сентября 2023, 20:00

Фото: Минтранс МО

В Реутове открыли надземный пешеходный переход через железную дорогу, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса. Сооружение соединило улицы Никольскую и Октября.
«Протяжённость перехода составляет 142 м, общая высота конструкции — 12,7 м. Теперь путь стал безопаснее и комфортнее для более чем 25 тыс человек», – отметили в ведомстве.
Там добавили, что в этом году разноуровневые пешеходные переходы откроют также в Люберцах, Серпухове, Раменском и Ленинском городском округе.

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#минтранс мо
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#пешеход
#железная дорога
#реутов
#безопасность
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МК: Экстрасенс Панина предсказала, когда закончится СВО
05 сентября 2023, 19:52

Фото: iStock/HappyNati

Экстрасенс Аделина Панина предсказала исход специальной военной операции, в интервью «Московскому комсомольцу».
«Россия одержит полную победу: в этом можно не сомневаться. Наша страна – победитель в этом конфликте. Но в этом году боевые действия будут продолжаться. 2024-й год расставит все точки над i. После 25-го года ситуация сойдет на нет», - прокомментировала ситуацию Панина.

По словам экстрасенса, в ближайшее время основной пласт противостояния перейдет на воду. У России возникнут некоторые трудности, однако, наша страна грамотно с ними справится, и исход этой ситуации приведет РФ «во главу всего мира».

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#россия
#сво
#победа
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Четыре зубра сбежали из вольера в Ленинградской области (видео)
05 сентября 2023, 19:29

Фото: istockphoto/AGD Beukhof

По лесам Ленинградской области бегают зубры. Как сообщают сотрудники дирекции особо охраняемой природной территории (ООПТ) региона, они сбежали из вольера в одном из охотничьих хозяйств.
Специалисты Росприроднадзора и охотоведы предполагают, что в настоящее время звери могут находиться на территории государственного заказника «Раковые озера», на побережье Вуоксы, около Зеленого Мыса и в районе населенных пунктов Выборгского района Шлюз Гремучий и Зверево.

Специалисты сообщают, что зубры не представляют опасности для человека, но все же просят при встрече на всякий случай не приближаться к животным. Также сотрудники дирекции ООПТ просят уведомить инспекторов Росприроднадзора, егерей или полицейских в случае, если удастся где-то увидеть зубра.





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