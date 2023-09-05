Жителей Подмосковья призвали помогать редким амфибиям в трудный осенний период

Фото: Минэкологии МО / Артём Ульянов
Осенью многие животные начинают готовиться к холодам. Особенно сложно в этот период приходится холоднокровным, поэтому нужно быть особенно внимательными, чтобы не навредить редким земноводным. Об этом заявил министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.
«В Подмосковье насчитывается всего четыре вида земноводных из Красной книги Московской области. Это гребенчатый тритон, краснобрюхая жерлянка, обыкновенная чесночница и зеленая жаба. Днём осеннее солнце ещё пригревает, а ночью столбики термометров резко опускаются вниз. Перепады температур тяжело даются амфибиям. Ночью они начинают впадать в анабиоз и становятся лёгкой добычей для хищников», – пояснил Фирсов.Кроме того, по его словам, амфибии, ищущие пищу или место для зимовки, в таком заторможенном состоянии оказываются бессильными перед человеческой деятельностью – распашкой почвы, кошением травы и движением по автодорогам.
Как отметил Фирсов, нужно с пониманием относиться к объектам животного царства, не вмешиваться в их жизнь, по возможности помогать им. Например, завидев амфибию на дороге, можно отнести её в сторону на безопасное расстояние.
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Лора Луганская