Жителей Севастополя предупредили об уничтожении трех авиабомб

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Губернатор Михаил Развожаев написал в своем телеграм-канале, что в Севастополе сегодня, в четверг, уничтожат три авиабомбы и более 1200 боеприпасов времен Великой Отечественной войны.
Ранее сообщалось, что сотрудники Росгвардии, выполняющие задачи специальной военной операции в Луганской Народной Республике, обнаружили замаскированное взрывное устройство, вес которого составлял около тонны. Сообщается, что бомба была собрана с использованием аммонита и тротила.
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