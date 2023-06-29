Жителей 15 регионов предупредили об угрозе крупных природных пожаров

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ВНИИ ГОЧС: в 15 регионах прогнозируется высокая вероятность крупных природных пожаров
Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) предупредил о высокой вероятности появления масштабных природных пожаров на территории 15 регионов, расположенных в трех федеральных округах России, в течение настоящей недели.
Согласно прогнозу, опубликованному на веб-сайте института, возрастает риск возникновения обширных очагов возгорания. В азиатской части страны это касается Магаданской, Омской, Новосибирской и Иркутской областей, отдельных районов республик Саха (Якутия) и Тыва, а также Камчатского, Забайкальского, Алтайского краев и южных районов Красноярского края. В европейской части страны потенциально подвержены пожарам Архангельская, Мурманская и Вологодская области, а также республики Карелия и Коми.
Эксперты ВНИИ ГОЧС оценили гидрологическую ситуацию в стране как соответствующую сезонным нормам. Однако на реках Краснодарского края были зафиксированы дождевые паводки с резким подъемом уровня воды до полутора метров, вызванные автоматизированными комплексами. Институт подчеркивает, что в этих районах сохраняются риски подтопления низколежащих территорий.
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Согласно прогнозу, опубликованному на веб-сайте института, возрастает риск возникновения обширных очагов возгорания. В азиатской части страны это касается Магаданской, Омской, Новосибирской и Иркутской областей, отдельных районов республик Саха (Якутия) и Тыва, а также Камчатского, Забайкальского, Алтайского краев и южных районов Красноярского края. В европейской части страны потенциально подвержены пожарам Архангельская, Мурманская и Вологодская области, а также республики Карелия и Коми.
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Артем Кузьмин