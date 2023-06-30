Жителей Подмосковья предупредили о массовой миграции лягушек и жаб

Фото: Комлесхоз МО
Земноводные начали возвращаться в леса из мест нереста
Летняя миграция лягушек и жаб началась в Подмосковье, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства региона. Из мест нереста – рек, озёр и прудов – в леса стали возвращаются травяные лягушки и серые жабы. Оставшееся до конца лета время они проведут на суше.
Вслед за взрослыми особями отправились в дальний путь лягушата и жабята. Российские учёные доказали, что амфибии выбирают, куда им двигаться, ориентируясь по магнитному полю Земли.
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Вслед за взрослыми особями отправились в дальний путь лягушата и жабята. Российские учёные доказали, что амфибии выбирают, куда им двигаться, ориентируясь по магнитному полю Земли.
«Огромное количество земноводных погибает под колёсами не только автомобилей, но также велосипедов и самокатов, передвигающихся по паркам и лесным дорожкам в тёмное время. Вам под колёса и под ноги могут попасть очень полезные животные, которые уничтожают вредителей растений», – предупредил председатель подмосковного Комлесхоза Олег Баженов.Он добавил, что лягушки и жабы также поедают комаров, мух, слепней и оводов, которые летом досаждают людям и животным.
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Лора Луганская