Жителей Подмосковья предупреждают о высокой пожарной опасности

28 июня на большей части Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Волоколамском, Ногинском и Орехово-Зуевском лесничествах — IV класс, в Луховицком лесничестве и лесничестве «Русский лес» — I класс пожарной опасности, сообщает «Радио 1» пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.



Комлесхоз сообщает, что 29 и 30 июня на всей территории лесного фонда Московской области ожидается I класс пожарной опасности.

Пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому, не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте не потушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание — не медлите, сразу звоните на номер «112»!