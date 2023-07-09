Жителей Сочи предупредили о надвигающихся ливнях

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Мэр Сочи Алексей Копайгородский в своем телеграм-канале сообщил, что в ближайшие часы в Сочи прогнозируются ливни.
Отмечается, службы города будут работать круглосуточно, для спасательно-аварийных работ подготовлено двести единиц техники и тысяча человек.
Копайгородский отметил, что оперативный штаб города контролирует уровень воды в реках с применением специальных датчиков. Запрет на купание в море сохраняется.
Напомним, ранее в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что в Хостинском районе Сочи в ночь на воскресенье, 9 июля, прошли залповые ливни, во время которых выпало около 80 мм осадков. Пострадало около 10 автомобилей.
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Копайгородский отметил, что оперативный штаб города контролирует уровень воды в реках с применением специальных датчиков. Запрет на купание в море сохраняется.
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Екатерина Коршунова