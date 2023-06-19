Жителей столицы предупредили о грозовых ливнях на выходных

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В Московском регионе в субботу и воскресенье, 24-25 июня, прогнозируется до 28 градусов тепла
В Московском регионе в ближайшие выходные ожидаются грозовые ливни, передаёт Агентство городских новостей со ссылкой на пресс-службу центра погоды «Фобос».
Уточняется, что в субботу и воскресенье, 24-25 июня, в столице прогнозируется до 28 градусов тепла. Кроме этого, североатлантический циклон принесёт в регион освежающие грозовые ливни.
Ранее «Радио 1» сообщало, что В Московском регионе 19 июня ожидается переменная облачность и до 26 градусов тепла. Осадки не прогнозируются. Будет дуть восточный ветер со скоростью 3-8 м/c. Атмосферное давление в понедельник составит 750 мм ртутного столба.
Уточняется, что в субботу и воскресенье, 24-25 июня, в столице прогнозируется до 28 градусов тепла. Кроме этого, североатлантический циклон принесёт в регион освежающие грозовые ливни.
Яна Таёжная