Жители Ачинска спасли раненого оленёнка, найденного у школьного забора

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У школьного забора в городе Ачинск Красноярского края обнаружили едва живого оленёнка, сообщает Telegram-канал Mash.
Раненое животное обнаружили местные жители. Еле живой оленёнок лежал под школьным забором. Вероятно, он попал под огонь охотников, но смог сбежать.
Ачинцы вызвали к месту происшествия правоохранителей, которые определили, что раненый зверь - это косуля.
Правоохранители соорудили из подручных материалов носилки, погрузили на них раненого оленёнка и отвезли его в ближайшую ветеринарную клинику.
Медики заявили, что косулю спасли очень вовремя - еще пару часов и животное спасти бы не удалось. Сейчас же ветеринары обещают, что поднимут больного на ноги, а затем отпустят в естественную среду обитания.
Как раненый подстреленный зверь оказался у школьных ворот - остается неизвестным. По факту произошедшего проводится проверка.
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Ачинцы вызвали к месту происшествия правоохранителей, которые определили, что раненый зверь - это косуля.
Медики заявили, что косулю спасли очень вовремя - еще пару часов и животное спасти бы не удалось. Сейчас же ветеринары обещают, что поднимут больного на ноги, а затем отпустят в естественную среду обитания.
Как раненый подстреленный зверь оказался у школьных ворот - остается неизвестным. По факту произошедшего проводится проверка.
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Евгения Парфентьева