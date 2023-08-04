Жители деревни Топканово поделились пожеланиями по благоустройству

Фото: Telegram-канал Михаила Шувалова
Временно исполняющий полномочия главы городского округа Кашира Михаил Шувалов обсудил на встрече с жителями деревни Топканово благоустройство двора на улице Новой. Об этом он сам сообщил в своём Telegram-канале.
«В реализации каждого инфраструктурного проекта, касающегося развития нашего округа, в первую очередь ориентируемся на мнение жителей. Их пожелания и замечания позволяют нам более объективно и качественно подходить к производству работ», – отметил Шувалов.Он добавил, что у жителей есть отдельные пожелания, касающиеся укладки асфальта, установки бордюров, обустройства тротуаров. Шувалов обещал обязательно учесть их и принять в работу.
Читайте также:
Глава округа Павловский Посад Семёнов рассказал о программе благоустройства
В Подмосковье в 2023 году благоустроят около 450 объектов
Воробьёв: благоустройство парков и общественных пространств имеет принципиальное значение для жизни людей
Лора Луганская