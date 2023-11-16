Жители Долгопрудного написали большое письмо-поздравление Деду Морозу

Фото: пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный
В Долгопрудном жители написали письмо с поздравлению к дню рождения Деда Мороза и отправили в Великий Устюг. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный.
Жители городского округа Долгопрудный вместе со своими детьми нарисовали рисунки и сделали открытки, в которых написали слова благодарности и поздравления для Деда Мороза.
Кроме этого, что на почте в Долгопрудном пообещали оперативно доставить письмо до получателя.
Стоит отметить что 18 ноября Дед Мороз празднует свой День рождения. Также считается что именно в середине ноября в Великом Устюге на родине зимнего волшебника, начинается климатическая зима и температура становится минусовой.
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«Я запомнила тот день, когда ты, Дедушка Мороз, открыл наше окно, оставил подарки под ёлочкой. Я побежала к окну и увидела, как ты быстрыми шагами побежал куда-то. Наверное, к другим деткам. Ты всегда приносишь всем радость, счастье и самое главное – Волшебство! Я тебя люблю, Дед Мороз, и поздравляю с днем рождения!», - поделилась в одной из открыток семилетняя Эмили.
Стоит отметить что 18 ноября Дед Мороз празднует свой День рождения. Также считается что именно в середине ноября в Великом Устюге на родине зимнего волшебника, начинается климатическая зима и температура становится минусовой.
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Мира Полтева