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Жители Долгопрудного спасли бездомного кота на Кипре

09 ноября 2023, 15:32
Фото: пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный

Фото: пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный

Семья из Долгопрудного приютили и выходили бездомного кота с Кипра. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный.
Пара «познакомилась» с котом во время своего отпуска на Кипре.

«Мы с мужем отдыхали в Пафосе, я обратила внимание на этого кота – среди других кошек, которых там очень много, этот котик выделялся, выглядел болезненным.В общем, запал мне в душу бедолага. Я стала его подкармливать. Отнесли его к ветеринару», , — поделилась жительница Долгопрудного Лариса Исаченко.


В ветклинике у кота обнаружили множество проблем со здоровьем. Семья решила не бросать животное и забрать его после отпуска с собой.

«Переехал к нам кот в феврале этого года, и мы сразу начали лечение. Сделали ему две операции еще на Кипре и две уже в Москве, мы кормили его из шприца, выполняли все назначения докторов. И наш Персик выздоровел, стал настоящим красавцем!», - отметила хозяйка.

Кроме этого, по словам хозяев Персик прекрасно понимает русский язык и всегда радушно встречает гостей.

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#долгопрудный
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#животное
#семья
#лечение
#операции
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Семь подмосковных ЦМИТов получили субсидии на 14 млн рублей
09 ноября 2023, 16:28

Фото: ЦМИТ «Техношкола»

Семь центров молодёжного инновационного творчества Подмосковья получили региональные субсидии. Они пойдут на возмещение части затрат, связанных с их деятельностью, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Уточняется, что по результатам конкурсного отбора в число получателей субсидии вошли ЦМИТы из городских округов Дмитров, Балашиха, Котельники, Люберцы, Фрязино, Коломна и Красногорск. Размер каждой субсидии – 2 млн рублей.
 
На базе ЦМИТов дети изучают робототехнику, программирование, моделирование, робототехнику и многое другое. Ученики центров участвуют в соревнованиях, олимпиадах и конкурсах различных уровней.
 
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#техника
#творчество
#московская область
#подмосковье
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173 млн поездок по социальным картам было совершенно в Подмосковье
09 ноября 2023, 16:12

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

С начала года пассажиры совершили свыше 173 млн поездок по социальным картам в автобусах Мострансавто. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Около 49 % всех поездок совершили жители Московской области по социальным картам.

За с начала осени самыми популярными маршрутами у жителей стали № 22 «ст. Пушкино – Ивантеевка (м/р Детская), № 1 «ст. Подлипки – ул. Силикатная» и № 3 «ст. Химки – ул. Дружбы – ст. Химки». В общей сложности на них было совершено 4,4 млн льготных поездок.

Кроме этого, МАП № 10 г. Королев стал первым среди филиалов. На его маршрутах  социальными картами воспользовались 24 млн раз.

Стоит отметить, что в транспорте Мострансавто оплатить проезд можно картами «Стрелка» и «Тройка»,а также бесконтактными банковскими картами.

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#подмосковье
#льготы
#московская область
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В Мытищах стартовало строительство жилкомплекса по проекту реновации
09 ноября 2023, 15:56

Фото: Минжилполитики МО

В Центральном районе Мытищ построят жилой комплекс по программе реновации. Строительство будут вести в рамках проекта комплексного развития территории, сообщили в пресс-службе Министерства жилищной политики Московской области.
Право на застройку объекта ГК «Страна Девелопмент» выиграл на аукционе, инициированном правительством региона. ЖК будет располагаться по адресу: микрорайон 18 Б, ул. Комарова-Институтская. На площадке уже начались активные подготовительные работы. 
 
Всего будет построено четыре дома. Общая площадь наземной части зданий составит почти 200 тыс кв м. На территории также разместят школу на 550 мест, детсад на 250 воспитанников, культурно-досуговый центр и больницу.
 
По данным министерства, девелопер расселит 12 многоквартирных жилых домов, в том числе семь аварийных. Квартиры получат более 600 человек. 

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#московская область
#подмосковье
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Медведев заявил, что возможности российского ОПК вышли на невиданный уровень
09 ноября 2023, 15:54

Фото: kremlin.ru

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что возможности российского оборонно-промышленного комплекса вышли на невиданный уровень.
По словам политика, столь стремительный рост возможностей ОПК произошёл даже быстрее, чем предполагалось. Он также отметил, что производство военной техники и вооружения выросло в разы.

«Противник с этим не может не считаться», - подчеркнул Медведев. 

Вчера Медведев назвал новых кандидатов на вступление в Европейский союз «киевско-кишинёвский «рахитом». По его мнению, Украины и Молдова  достаточно быстро высосут все соки из Европы, поскольку будут очень сильно зависит от неё финансово. После этого, произойдёт дискредитация евро, а уже после - тотальное ослабление Европейского союза, подытожил Медведев.

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#политика
#производство
#рост
#вооружения
#опк
#дмитрий
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В Дмитрове завершается капремонт медицинского колледжа
09 ноября 2023, 15:11

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

Капремонт Дмитровского филиала Московского областного медколледжа № 1 выполнен на 97%. Об этом сообщила пресс-служба администрации Дмитровского городского округа.
Колледж планируют открыть для возобновления проведения занятий через несколько недель.

«<…>Наш медколледж – это высокое качество средне-специального медицинского образования, где на протяжении не одного десятилетия коллектив воспитывает прекрасные кадры для больниц не только Дмитрова, северного Подмосковья, но и столицы. И сейчас, в результате капитального ремонта, медколледж получит современное здание с современным оборудованием, чтобы уже в новых условиях готовить медсестёр, медбратьев и фельдшеров для системы здравоохранения», - отметил глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

Стоит отметить, что в колледже ​обновили крышку, ​окна и инженерные сети,а также произвели небольшую перепланировку.

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#качество
#модернизация
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Депутат Бессараб призвала изучать все предложения по поддержке многодетных
09 ноября 2023, 15:04

Фото: istockphoto.com/dvulikaia

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что надо изучать и прорабатывать все инициативы, направленные на поддержку многодетных семей.
Так парламентарий прокомментировала предложение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко об освобождении от уплаты НДФЛ многодетных семей.

«Тем более это касается многодетных семей и тех бабушек и дедушек, которые являются опекунами и воспитателями для младшего поколения. Поэтому, думаю, что такие предложения необходимо рассматривать и рассчитывать, сколько это будет стоить для бюджета», — пояснила в беседе с RT Бессараб.

Она отметила, что этот вопрос можно будет проработать и решить с помощью дополнительных законопроектов.

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#семьи
#ндфл
#многодетные семьи
#матвиенко
#поддержка
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Трех сыновей Кадырова наградили высшим орденом парламента Чечни «Даймехкан Сий»
09 ноября 2023, 15:02

Фото: kremlin.ru

Трёх сыновей главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова наградили высшим орденом парламента Чечни «Даймехкан Сий», об этом сообщил министр республики по национальной политике и внешним связям Ахмед Дудаев в своем Telegram-канале.
«Ахмат, Эли и Адам являются ярким примером для подрастающего поколения! Как и другие представители достойного рода Кадыровых, они являются настоящей гордостью нашего народа, которые в каждом своем действии стремятся служить интересам Родины!», - прокомментировал ситуацию Дудаев.

«Даймехкан Сий» дословно переводится как «Честь Отечества». Этот орден является высшей формой поощрения Чеченской Республики. 

Напомним, ранее глава Республики Кабардино-Балкария Казбек Коков вручил 15-летнему Адаму Кадырову орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой».

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#чечня
#награды
#рамзан кадыров
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Росавиация вернулась к расследованию аварийной посадки самолета в пшеничном поле
09 ноября 2023, 14:48

Фото: iStock/Takosan

Росавиация приняла решение о возобновлении расследования аварийной посадки Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», об этом сообщают «Известия» со ссылкой на приказ начальника Западно-Сибирского межрегионального территориального управления (ЗС МТУ) Росавиации Вячеслава Федорова.
12 сентября 2023 года Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», который летел из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку в Новосибирской области. Авиалайнер пропахал несколько километров новосибирского поля, однако, главное – все 167 человек, которые находились на борту, остались живы.

По информации «Известий» причиной возобновления расследования стали вновь открывшиеся обстоятельства. В чём они заключаются - пока не уточняется.

К дорасследованию будут привлечены представители «Уральских авиалиний», «Аэрофлота», Авиашколы «Аэрофлота» и Уральского МТУ Росавиации.

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Матвиенко предложила давать семьям квартиры при рождении третьего ребёнка
09 ноября 2023, 14:44

Фото: iStock/Halfpoint

Российские власти должны обеспечивать семьи квартирами при рождении третьего ребёнка. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе парламентских слушаний, посвящённых семейной политике и вопросам поддержки рождаемости.
Она отметила, что государство должно строить жилые дома и часть квартир в них предоставлять многодетным семьям. Если семья более состоятельная, но ей можно предложить льготную ипотеку или полное списание уже имеющегося кредита. 

По словам Матвиенко, принятие таких мер поспособствует повышению рождаемости в стране. Семья заранее будет знать, что при рождении третьего ребёнка получит новое жильё, что станет определяющим фактором. 

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#валентина матвиенко
#совет федерации
#семьи с детьми
#демография
#квартиры
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