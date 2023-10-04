Жители Гросенхайна отказались строить военный завод из страха перед Путиным

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Население города Гросенхайн в Германии выступило против строительства предприятия по производству снарядов для Украины из-за страха перед президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет New York Times.
«Шестнадцать из двадцати двух членов городского совета подписали письмо канцлеру Олафу Шольцу с призывом заблокировать проект. Некоторые в Гроссенхайне опасались, что завод разгневает президента России Владимира Путина», — говорится в публикации.
Обозреватели добавили, что подобная позиция жителей города может отражать недовольство немцев снабжением Киева оружием.
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