Жители Каширы приняли участие в Дне без автомобилей

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира
Глава округа Михаил Шувалов, председатель Совета депутатов Сергей Буров, заместители Администрации округа, депутаты Совета депутатов, члены и сторонники партии «Единая Россия», молодогвардейцы и активные жители отказались от автомобиля и приняли участие в вело-параде в этот день.
«Посетил со своими коллегами велосипедный парад и принял участие в велопрогулке, который организовала партия "Единая Россия" и, могу сказать, что это интересный и полезный как для каждого человека, так и для всей планеты опыт, который нужно стремиться развивать!», — сказал Михаил Шувалов.Маршрут участников начинался от Спортивного клуба им. Н.П. Елисеева и продолжился вдоль городского парка.
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