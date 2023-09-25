Жители Каширы приняли участие в Дне без автомобилей

В понедельник утром, 25 сентября, загруженность дорог Московской области составляет 4 балла. На дорогах зафиксировано более 957,9 тысяч автомобилей.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Варшавском, Волоколамском, Каширском, Киевском, Ленинградском, Можайском, Носовихинском, Пятницком и Щёлковском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 "Беларусь", М-2 "Крым", М-5 "Урал", М-7 "Волга", М-8 "Холмогоры" и М-9 "Балтия".

Минтранс призывает водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон, не обгонять в запрещённых местах и помнить об ограничении скоростного режима у образовательных учреждений.

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