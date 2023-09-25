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Жители Каширы приняли участие в Дне без автомобилей

25 сентября 2023, 10:44
Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

Городской округ Кашира каждый год принимает участие во Всемирном дне без автомобиля, которые проходит 22 сентября.
Участие во Всемирном дне без автомобиля подразумевает отказ хотя бы на 1 день от использования потребляющих топливо транспортных средств, тем самым привлекая внимание к энергоэффективности, устойчивому развитию и уменьшению выбросов парниковых газов в окружающую среду, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.

Глава округа Михаил Шувалов, председатель Совета депутатов Сергей Буров, заместители Администрации округа, депутаты Совета депутатов, члены и сторонники партии «Единая Россия», молодогвардейцы и активные жители отказались от автомобиля и приняли участие в вело-параде в этот день.

«Посетил со своими коллегами велосипедный парад и принял участие в велопрогулке, который организовала партия "Единая Россия" и, могу сказать, что это интересный и полезный как для каждого человека, так и для всей планеты опыт, который нужно стремиться развивать!», — сказал Михаил Шувалов.
Маршрут участников начинался от Спортивного клуба им. Н.П. Елисеева и продолжился вдоль городского парка.

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#михаил шувалов
#кашира
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В городе Пушкино открыли обновлённую Советскую площадь
25 сентября 2023, 10:41

Фото: Минблаго МО

В городе Пушкино после реконструкции открыли Советскую площадь. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.
На площади обновили покрытие, создали место для проведения общественных и развлекательных мероприятий. 
 
Специалисты создали на Советской площади несколько зон: транзитную для удобства жителей, зону для проведения мероприятий и установки сцены, зону отдыха. 
 
Помимо этого, площадь дополнительно озеленили, установили обновлённое уличное освещение и камеры видеонаблюдения. Их подключат к системе «Безопасный регион». 

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#подмосковье
#московская область
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Экс-министр экономики Евгений Ясин скончался в возрасте 89 лет
25 сентября 2023, 10:41

Фото: iStock/inga

Бывший министр экономики РФ и почетный научный руководитель НИУ ВШЭ Евгений Ясин скончался на 90-м году жизни. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Напомним, в конце августа Ясина госпитализировали в больницу тяжёлом состоянии. У 89-летнего мужчины был диагностирован отёк головного мозга и серьёзные проблемы с работой сердца. Он находился в реанимации, а врачи боролись за его жизнь. Сознание Ясина было нарушено. Он также отказывался от еды и воды.

Ясин был первым наставником Эльвиры Набиуллиной, а также являлся одним из главных реформаторов 90-х, участвовал в разработке программы «500 дней» по переходу СССР к рыночной экономике.

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#врачи
#жизнь
#ссср
#мужчины
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Благодаря поддержке государства в Кашире появилась мастерская «Деревянная сова»
25 сентября 2023, 10:17

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

На территории городского округа Кашира не так давно открылась мастерская «Деревянная сова», где изготавливается мебель и предметы быта из твёрдых сортов древесины.
В роли создателя мастерской выступает Михаил Херувимов. Его уникальность заключается в том, что он подходит с творческой стороны к своим работам, создавая единственные в своём роде, ни на что не похожие изделия, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.

В мастерской изготавливали столы, ​а недавно там же начали изготавливать и кухонные предметы и предметы интерьера. 
«Я не делаю какие-то потоковые вещи. Стараюсь делать индивидуальные, штучные. Зачастую это неповторимые изделия, существующие только в одном экземпляре. С использованием природных форм и эпоксидной смолы», — рассказал создатель мастерской Михаил Херувимов.
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#акции
#кашира
#михаил шувалов
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Глава Красногорска Волков поздравил коллектив «Бецема» с Днем машиностроителя
25 сентября 2023, 09:47

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков поздравил представителей машиностроительной отрасли завода АО «Бецема» с профессиональным праздником.
День машиностроителя ежегодно отмечается в последнее воскресенье сентября, в этом году этот праздник выпал на 24 сентября. 

Завод АО «Бецема» — одно из градообразующих предприятий округа Красногорск, кроме того завод является ровесником Красногорска и также в этом году отметил свой 91-летний день рождения.   

Завод занимается выпуском техники, которая востребована в нефтегазовой и цементной отраслях, капитальном и дорожном строительстве. 

Глава Красногорска поздравил коллектив завода и вручил благодарственные письма и знак «Благодарю за труд» лучшим сотрудникам производства. 
«Наша страна славится своими машиностроителями, поэтому нам все по плечу! Мы должны постоянно стремиться к улучшениям, и мы это делаем! Благодарю коллег и желаю им новых и важных проектов, здоровья вашим семьям и процветания нашей отрасли!», — отметил генеральный директор АО «Бецема» Сергей Трифонов. 

В качестве подарка для сотрудников завода выступил русский камерный оркестр Знаменского-Губайлово «Усадьба». 

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#красногорск
#усадьба
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#дмитрий волков
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В понедельник утром дороги Подмосковья загружены на 4 балла
25 сентября 2023, 09:20

Фото: istockphoto / Yury Karamanenko

В понедельник утром, 25 сентября, загруженность дорог Московской области составляет 4 балла. На дорогах зафиксировано более 957,9 тысяч автомобилей.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Варшавском, Волоколамском, Каширском, Киевском, Ленинградском, Можайском, Носовихинском, Пятницком и Щёлковском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 "Беларусь", М-2 "Крым", М-5 "Урал", М-7 "Волга", М-8 "Холмогоры" и  М-9 "Балтия".

Минтранс призывает водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон, не обгонять в запрещённых местах и помнить об ограничении скоростного режима у образовательных учреждений.

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Больше половины россиян не готовы переезжать в другой город ради карьеры.
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#пробки
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#автомобилисты
#автомобиль
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Больше половины россиян не готовы переезжать в другой город ради карьеры
Опрос: 54% россиян никогда не решились бы на переезд ради карьеры
25 сентября 2023, 09:01

Фото: IStock/Tijana Simic

Больше половины россиян (54%) никогда не решились бы на переезд ради карьеры. Об этом свидетельствую данные опроса Авито Работы, в котором приняли участие больше 10 тысяч работающих респондентов.
Среди опрошенных, 38% уже переезжали в другой город для построения карьеры. В основном они выбирали Москвы (24%), Санкт-Петербург (10%), Краснодар (5%) или Казань (4%). Одинаковый интерес для построения карьеры вызывают Новосибирск и Екатеринбург (по 3%).

При этом готовы к переезду чаще мужчины. В разбивке по возрастам о готовности переезжать в большинстве говорили молодые люди от 18 до 24 лет — так ответили 69% из них. Чем старше группа респондентов, тем меньше у них желания менять место жительства по работе. Так, больше половины (56%) россиян 25-34 лет согласились бы переехать ради карьеры, а среди опрошенных в возрасте 35-44 лет таких 49%.

Как рассказал управляющий директор Авито Работы Артём Кумпель, сегодня работодатели готовы оплачивать переезд новым сотрудникам. Всё потому, что на рынке труда сформировался повышенный спрос на работников.

Например, ранее мы писали о серьёзном дефиците кадров в сфере обслуживания. Отмечается, что порядка 40% всех вакансий на сервисах по поиску работы – от клининга, ресторанного бизнеса или строительной отрасли.

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#россия
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Зарплаты учителей хотят сделать не ниже 2,5 МРОТ
Госдума рассмотрит проект о зарплатах учителям не ниже 2,5 МРОТ
25 сентября 2023, 06:52

Фото: istockphoto/PROMT8

Председатель комитета Государственной думы по труду Ярослав Нилов представил законопроект, внесенный на рассмотрение в Государственную думу, который направлен на установление более высокой заработной платы для учителей, работающих на полную ставку.
В соответствии с предложением законопроекта, заработная плата учителей не должна быть ниже двух с половиной минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) в субъекте Российской Федерации, где они преподают. Об этом написал сам Нилов в своем Telegram-канале.

Это изменение предполагается внести в часть 3 статьи 99 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» с целью обеспечить учителям более стабильный и достойный уровень заработной платы, когда они работают на полную ставку. При этом законопроект также предусматривает, что размер зарплаты учителей не должен быть уменьшен, и условия оплаты труда не должны ухудшиться после вступления данного закона в силу.

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#законопроект
#мрот
#зарплаты
#telegram
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В Италии умер один из главарей «Коза Ностра»
RaiNews24: в итальянской больнице умер один из главарей «Коза Ностра» Денаро
25 сентября 2023, 04:58

Фото: iStock/cyano66

Один из главарей сицилийской мафии Маттео Мессина Денаро, известный как «Тощий», скончался в больнице, сообщает новостной телеканал RaiNews24. Ранее в январе он был арестован и находился в строгой режимной тюрьме в городе Аквила, Италия.
По информации медицинских источников, 62-летний босс мафии «Коза ностра» проходил лечение от рака толстой кишки и в пятницу впал в кому. Незадолго до своей смерти к нему в больницу прибыли мать и другие близкие родственники. Ожидается, что похороны Мессины Денаро состоятся в его родном городе Кастельветрано на Сицилии.

Мессина Денаро исчез летом 1993 года во время отдыха на побережье Тосканы. Тогда он был включен в список десяти самых опасных преступников в мире и находился в розыске почти 30 лет. За многочисленные кровавые преступления он был дважды приговорен к пожизненному заключению в Италии. 16 января его арестовали в клинике «Маддалена» в Палермо, где он проходил химиотерапию.

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В России весной 2024 года испытают беспилотный бронеавтомобиль «Зубило»
25 сентября 2023, 04:50

Фото: iStock/Longfin Media

Весной 2024 года начнутся испытания беспилотного бронеавтомобиля «Зубило». Об этом пишет РИА Новости.
«Беспилотная платформа «Зубило» после окончания оружейного салона в Кубинке вернулась на предприятие, где сейчас проходит ее доработка», — говорится в публикации.

По словам собеседника агентства, у бронеавтомобиля улучшат электронику и «Зубило» сможет работать в автономном режиме. сможет работать в автономном режиме. На испытания ВС РФ броневик будет передан весной 2024 года. 

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