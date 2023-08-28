Жители Киева отмечают значительный рост цен на продукты

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В Киеве в последние месяцы наблюдается значительное подорожание продуктов питания. Об этом рассказывают жители украинской столицы.
По словам горожан, цены на продукты питания за последние месяцы в среднем выросли на 30-35%. Заметно подорожал хлеб. Если раньше багет стоил 35 гривен (около 1 доллара), то сейчас — 45-60 гривен (1,5-2 доллара). Десяток яиц подорожал примерно в полтора раза. Дорого стоят также фрукты и ягоды, несмотря на сезон. Сезонные цены на них в два раза выше, чем в прошлом году. Многие жители Киева стараются покупать продукты на небольших рынках и ярмарках на окраинах города, так как фермеры стараются удерживать цены на приемлемом уровне. Но и это не всем по карману.
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