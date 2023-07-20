Жители Лобни пожаловались на бесконечный ремонт ступеней подъезда

Фото: паблик «Типичная Лобня» во «ВКонтакте»
«На протяжении больше двух месяцев житель с больными ногами преодолевает препятствия по подъёму на эту «гору Эверест» в виде незамысловатых рукотворных сооружений, принадлежащих МП «Домовладение». Возведение началось 5 мая 2023 года, и по сей день оно в таком виде. Если углубиться ещё дальше в историю этого произведения, то начиная с зимы эта входная группа всё ремонтируется», – написали жители в соцсети «ВКонтакте».К посту приложены фото подъезда и ответы от администрации городского округа Лобня. Жильцам обещали завершить работы ещё 30 июня, однако ступени остаются в прежнем виде.
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