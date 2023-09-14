Жители московского ЖК жалуются на нашествие крыс

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Коммунальные службы уже проводили на территории комплекса дератизацию, но результатов это пока не принесло. Сам ЖК был построен недавно, раньше на этом месте располагался завод «Молния». Судя по описанию комплекса, на его территории планируется построить несколько детских садов и общеобразовательную школу.
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