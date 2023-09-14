Жители московского ЖК жалуются на нашествие крыс

Жители Подмосковья могут получить справки центра занятости населения и о мерах социальной поддержки в двух форматах: онлайн и на бумажном носителе.

«С начала года выдано на бумажном носителе всего 13 тысяч справок. Наиболее популярный способ получения справок — онлайн. Цифровая справка юридически равна бумажной, а получить её гораздо удобнее и проще», — сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

Людмила Болатаева также отметила, что получение справки в электронном виде значительно экономит время заявителя.

Оформить справки онлайн можно на сайте.

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