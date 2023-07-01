Жители Москвы и Подмосковья смогут наблюдать МКС в ночь на 2 июля

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Синоптик Котилевская сообщила, что в ночь на 2 июля жители Москвы и Подмосковья смогут наблюдать Международную космическую станцию до 3 часов ночи
Ранее Музей космонавтики сообщал, что МКС можно будет увидеть невооруженным глазом в Москве и Подмосковье с 1 по 25 июля.
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