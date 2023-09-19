Жители подмосковного ЖК оказались в плену из-за транспортного коллапса

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Как рассказала «Радио 1» местная жительница Татьяна, утром 19 сентября люди, как всегда, выстроились в ожидании маршрутки, но спустя 40 минут транспорт так и не приехал. Проезжающие мимо таксисты уверяли, что автобусы сегодня не будут работать, но люди продолжали ждать, ведь никакого уведомления не было.
«Одна женщина в очереди спросила, ходят ли сегодня автобусы. Ей ответили, что должны, они ведь ежедневно ходят. Но потом к нам подъехали таксисты и сказали, что автобусы сегодня не ездят. Мы с подругой зашли в телеграм-канал нашего ЖК и увидели пост от местной жительницы, что транспорт действительно не ходит», — рассказала девушка.Фото: местная жительница Татьяна
В сообщении со ссылкой на координатора говорилось, что с 19 сентября транспорт не работает на маршруте. О причинах ничего сказано не было.
«Походу водители маршруток пересели на такси, заработать можно. Вроде как забастовка», — написала в канале девушка Оксана.
«Один из маршрутчиков сказал, что у №1179 начальство поменялось и, как я поняла, он права свои качать начал, меньше водителям платить. Вот они и психанули, и просто все вместе на работу не вышли», — поделилась Алиса.Фото: телеграм-канал Новое Павлино
Редакция «Радио 1» обратилась с запросом к департаменту транспорта Москвы, который курирует этот маршрут. Там журналистам ответили, что отвечает за всё частный перевозчик «Вест лайн», который работает на Московскую область. Однако в областном министерстве транспорта ответили обратное.
«Вас дезинформировали. Это маршрут реестра города Москвы», — рассказали в ведомстве.Редакция также направила запрос в администрацию городского округа Балашихи, но ответа пока не получила. Найти официальный сайт частного перевозчика также не удалось. Журналист нашёл три разных номера телефона, которые относятся к компании: во время звонка по первому контакту «Радио 1» заявили, что номер не относится к перевозчику, второй не обслуживается, а по третьему никто не ответил.
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