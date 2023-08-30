Жители Подмосковья ежемесячно совершают около 4 млн поездок на МЦД по льготным картам

Фото: пресс-служба АО «Центральная ППК»
По линии МЦД-4 будут ходить электроепоезда от станции «Железнодорожная» в Балашихе до станции «Апрелевка» в Наро-Фоминске».
«Запуск МЦД-3 является значимым событием для всей Московской области. Это не просто транспортный маршрут, это новый уровень комфорта и доступности для жителей Подмосковья. Важно и то, что в соответствии с законодательством, наши льготные категории жителей могут пользоваться бесплатным проездом на всех линиях центральных диаметров. Они ежемесячно совершают более 4 миллионов льготных поездок на МЦД», — рассказал Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.Запуск нового центрального диаметра сделает поездки комфортнее для 700 тысяч жителей Московской области.
«Уже планируется начать обкатку нового маршрута», — добавил Игорь Брынцалов.Кто имеет право пользоваться льготным проездом на МЦД:
— жители, которым предоставлена такая мера поддержки на пригородном железнодорожном транспорте в соответствии с законодательством РФ;
— жители, имеющие место жительства в Московской области;
— ветераны труда, ветераны военной службы;
— труженики тыла;
— реабилитированные лица и лица, пострадавшие от политических репрессий;
— лица, получающие пенсию в соответствии с законодательством РФ и другие.
Чтобы получить льготный проезд необходимо раз в месяц обращаться в билетную кассу пригородных электропоездов.
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