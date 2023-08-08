Жители Подмосковья могут принять участие в выборах двумя способами

Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков
Жители Московской области в Единый день голосования могут проголосовать двумя способами — традиционно на избирательном участке или используя дистанционное электронное голосование.
В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах.
Для удобства жителей Подмосковья выборы будут проходить в течение 3 дней: 8, 9 и 10 сентября 2023 года.
На ближайших выборах система дистанционного электронного голосования будет применена впервые.
Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) — это новый, современный, удобный способ голосования.
Для голосования с помощью ДЭГ необходимо иметь действующую запись на портале «Госуслуги» и помнить от неё пароль. Далее, в необходимый срок нужно зарегистрироваться на голосование с помощью ДЭГ на портале госуслуг. ВАЖНО: сама запись на дистанционное электронное голосование самим голосованием не является. После регистрации на ДЭГ, избиратель не сможет проголосовать на участке с помощью бюллетени.
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Для удобства жителей Подмосковья выборы будут проходить в течение 3 дней: 8, 9 и 10 сентября 2023 года.
«Выборы сейчас становятся сервисной историей. Если кто-то хочет пойти на участок, увидеть живых людей, проголосовать на бумажном носителе — есть такой вариант. Кто-то захочет проголосовать онлайн также сможет это сделать находясь где угодно, даже не в своём регионе. Также есть комбо-вариант проголосовать онлайн на участке», — сообщила политконсультант, эксперт по коммуникациям Алёна Август.Жители Московской области могут проголосовать двумя способами — традиционно на избирательном участке или используя дистанционное электронное голосование.
На ближайших выборах система дистанционного электронного голосования будет применена впервые.
Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) — это новый, современный, удобный способ голосования.
«Кто-то едет в командировку, но считает важным для себя исполнить гражданский долг и проголосовать, у кого-то работа в эти дни, а кто-то желает выходные провести на даче. То есть по любым причинам можно проголосовать онлайн», — добавила Алёна Август.В случае регистрации на ДЭГ проголосовать на избирательном участке будет невозможно. После участия в электронном голосовании приходить на участок не нужно. Это помогает экономить время и голосовать со смартфона или компьютера, находясь в любом месте.
Для голосования с помощью ДЭГ необходимо иметь действующую запись на портале «Госуслуги» и помнить от неё пароль. Далее, в необходимый срок нужно зарегистрироваться на голосование с помощью ДЭГ на портале госуслуг. ВАЖНО: сама запись на дистанционное электронное голосование самим голосованием не является. После регистрации на ДЭГ, избиратель не сможет проголосовать на участке с помощью бюллетени.
«Регистрация на ДЭГ это ещё одна степень защиты, чтобы не было такого, что кто-то проголосовал и онлайн и старым дедовским способом. Система за этим следит. Если вы хотите проголосовать онлайн, то необходимо об этом предупредить», — отметила политконсультант, эксперт по коммуникациям Алёна Август.Жители Подмосковья могут подать заявление для участия в дистанционном электронном голосовании с 24 июля. Регистрация на ДЭГ завершится за три дня до Единого дня голосования. Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал «Госуслуги» и оставить свой голос. ДЭГ проводится с 8:00 первого дня голосования до 20:00 последнего дня.
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Алиса Сергиенко