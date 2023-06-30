Жители Подмосковья могут проверить свое здоровье в парках

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Проверить здоровье можно будет в 24 парках Подмосковья в эти выходные
Жители Московской области 1 и 2 июля смогут принять участие в акции «Проверь здоровье в парке», сообщает «Радио 1» пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.
Врачи будут принимать жителей в 24 городских парках Московской области.
Желающие смогут проверить здоровье не в поликлинике, а на свежем воздухе. На этот раз парков-участников будет больше, чем в предыдущие выходные. Пациенты смогут пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать общий анализ крови. При необходимости врачи направят в поликлинику на углублённое обследование.
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«Уже месяц в Подмосковье проводится акция по проведению медицинских осмотров в городских парках. И мы видим, что мероприятие пользуется интересом у жителей. Ведь не надо идти в поликлинику – сдать анализы и получить консультацию врача можно во время прогулки. За всё время такой возможностью воспользовались более 2,3 тыс. человек», — рассказала Первый зампред Правительства Московской области Светлана Стригункова.
Желающие смогут проверить здоровье не в поликлинике, а на свежем воздухе. На этот раз парков-участников будет больше, чем в предыдущие выходные. Пациенты смогут пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать общий анализ крови. При необходимости врачи направят в поликлинику на углублённое обследование.
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Алиса Сергиенко