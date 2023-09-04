Жители Подмосковья могут сообщить о запахе газа по номеру «112»

Фото: пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112
С начала 2023 года операторы Системы-112 Московской области приняли и обработали свыше 80 тысяч вызовов от жителей, относящиеся к компетенции аварийной службы газовой сети, сообщает «Радио 1» пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.
Все обращения жителей операторы оперативно отрабатывают и передают в центральную диспетчерскую службу АО «Мособлгаз», которая направляет специалистов для устранения аварийной ситуации.
Важно, что все звонки в Систему-112 бесплатные и доступны даже при нулевом балансе.
Служба быстрого реагирования «112» готова прийти на помощь жителям и гостям Подмосковья 24 часа в сутки 7 дней в неделю.
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В приложении «112 МО» можно отследить маршрут движения машин экстренных служб.Подмосковные спасатели вызволили из канавы инвалида-колясочника.