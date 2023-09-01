Жители Подмосковья могут записаться на дистанционное консультирование по восстановлению своих прав в МФЦ

Фото: пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Московской области
Получить дистанционную консультацию у сотрудников аппарата Уполномоченного в МФЦ, предварительно записавшись на портале государственных и муниципальных услуг Московской области, сообщает «Радио 1» пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Московской области.
«Записаться на консультацию очень просто с помощью портала государственных и муниципальных услуг Московской области. Алгоритм очень простой. Необходимо выбрать ведомство, то есть „Уполномоченный по правам человека в Московской области“, далее тему, описать суть вопроса и конкретный МФЦ, указать некоторые данные о себе, а далее программа предлагает свободные даты. Многие жители уже воспользовались такой функцией».
В день назначенной консультации заявитель должен прийти в выбранный им МФЦ, где по видеосвязи сотрудник аппарата уполномоченного проконсультирует жителя по его вопросам.
Сотрудники аппарата консультируют по таким темам, как право на обращение и доступ к информации, жилищно-коммунальные услуги, социальное обеспечение, социальная защита, охрана здоровья и медицинская помощь, образование, свобода творчества и многие другие.Если при самостоятельной записи через портал государственных и муниципальных услуг Московской области возникнут трудности, можно обратиться в МФЦ. Там окажут помощь в записи.
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