Жители Подмосковья могут записаться на дистанционное консультирование по восстановлению своих прав в МФЦ

Жители Подмосковья, права которых были нарушены, теперь могут получить дистанционную консультацию у сотрудников аппарата уполномоченного в МФЦ, предварительно записавшись на портале госуслуг.

Получить дистанционную консультацию у сотрудников аппарата Уполномоченного в МФЦ, предварительно записавшись на портале государственных и муниципальных услуг Московской области, сообщает «Радио 1» пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Московской области.

«Записаться на консультацию очень просто с помощью портала государственных и муниципальных услуг Московской области. Алгоритм очень простой. Необходимо выбрать ведомство, то есть „Уполномоченный по правам человека в Московской области“, далее тему, описать суть вопроса и конкретный МФЦ, указать некоторые данные о себе, а далее программа предлагает свободные даты. Многие жители уже воспользовались такой функцией».



В день назначенной консультации заявитель должен прийти в выбранный им МФЦ, где по видеосвязи сотрудник аппарата уполномоченного проконсультирует жителя по его вопросам.

Сотрудники аппарата консультируют по таким темам, как право на обращение и доступ к информации, жилищно-коммунальные услуги, социальное обеспечение, социальная защита, охрана здоровья и медицинская помощь, образование, свобода творчества и многие другие.