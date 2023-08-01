Жители Подмосковья могут записаться на дистанционное консультирование в МФЦ

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской
«Алгоритм простой. На портале госуслуг необходимо выбрать ведомство, то есть «Уполномоченный по правам человека в Московской области» далее тему, описать суть вопроса и конкретный МФЦ, указать данные о себе. Далее программа предлагает свободные даты», – пояснила подмосковный омбудсмен.В день назначенной консультации заявитель должен прийти в выбранный им МФЦ, где по видеосвязи сотрудник аппарата уполномоченного проконсультирует жителя по его вопросам. Сотрудники аппарата консультируют по таким темам, как право на обращение и доступ к информации, жилищно-коммунальные услуги, социальное обеспечение, социальная защита, охрана здоровья и медицинская помощь, образование, свобода творчества и многие другие.
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