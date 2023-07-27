Жители Подмосковья отправились в экспедицию по поиску обломков дирижабля СССР-В6

Фото: пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный
Экспедиция «От Летного поля до Небло-горы» проходила с 8 по 17 июля. В ней принимали участие ученики школы № 14 и их родители, а также учителя школы. Всего в путешествие отправился 31 человек.
Дирижабль СССР-В6 («Осоавиахим») потерпел крушение в 1938 году при попытке спасения группы полярников, которая оказалась на дрейфующей станции.
Когда ученикам, учителям, родителям, удалось добраться до места назначения, они установили памятную табличку с исторической справкой о произошедшей катастрофе и QR-код, который перенесет на сайт «Энциклопедия Долгопрудного».
С экспедиции в Долгопрудный были привезены настоящие обломки дирижабля, которые были переданы в Долгопрудненский историко-художественный музей.
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