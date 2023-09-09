Радио1
Главная / Новости / Общество/ Жители Подмосковья оценили открытие МЦД-4

Жители Подмосковья оценили открытие МЦД-4

09 сентября 2023, 15:58
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время открытия МЦД-4, находясь в Ольгино пообщался с местными жителями, которым уже не терпится воспользоваться новыми возможностями, чтобы существенно уменьшить время проезда до мест работы или учебы. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
«Это удалось сделать благодаря поддержке Президента. Потому что не так затратно даже строительство станций, как масштабная реконструкция дорожных путей. Интенсивность движения на МЦД очень высокая - 5-6 минут», - рассказал Воробьев.

До станций МЦД-4 можно добраться с помощью 78 областных маршрутов, на которых обновили 99 автобусов.


Местный житель Василий Писляков поделился, что живет в общежитии МФТИ в Долгопрудном, а на выходные приезжает в Железнодорожный. Благодаря открытию МЦД-4 теперь он сможет добираться до места всего с одной пересадкой, что значительно сократит время пути.

Уже с сегодняшнего дня на МЦД-4 начали курсировать 16 поездов ЭП2Д. Они полностью заменят весь состав поездов к 2025 году. Все составы оснащены системами климат-контроля, USВ-розетками, креплениями для велосипедов и туалетами.
«Раньше бывало возвращаешься из Москвы с каких-то важных дел, тебе надо срочно оказаться в городе, а на ж/д - то одна отмена электрички, то вторая, то третья. И часто приходилось брать такси. А сейчас с открытием МЦД-4 мы будем чётко ориентироваться по расписанию», - отметила главный врач Балашихинского родильного дома Наталья Алимова.

Напомним, 9 сентября президент России Владимир Путин совместно с мэром Москвы Сергеем Собяниным дал старт движению пассажирских поездов по МЦД-4. Вместе с ними в церемонии принял участие и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Открытие произошло по видеосвязи.

Читайте также:

Пассажирам рассказали, как упростит поездки новый МЦД-4

К открытию МЦД-4 благоустроили все станции

В Подмосковье с учётом запуска МЦД-3 и МЦД-4 изменят транспортные маршруты
#подмосковье
#андрей воробьёв
#губернатор
#электрички
#мцд
#выходные
#маршруты
Читайте нас в
В Подмосковье явка избирателей превысила 33% на 15.00 второго дня выборов
09 сентября 2023, 16:19

Фото: iStock/bizoo_n

На второй день голосования, 9 сентября, по состоянию на 15.00 в Подмосковье проголосовали 1 миллион 857 тысяч 609 человек на участках, при этом еще 348 тысяч 661 избиратель сделал свой выбор онлайн. Об этом рассказал председатель Избирательной комиссии Московской области Илья Березкин.
По его словам, численность избирателей в Московской области составляет порядка шести миллионов человек.

«На сегодняшний день по состоянию на 15.00 по московскому времени явка на участковых избирательных комиссиях Московской области составила 1 миллион 857 тысяч 609 избирателей, что составляет 33,31% от числа избирателей, внесенных в список голосования», - рассказал Березкин на брифинге в Центре мониторинга и общественного наблюдения за голосованием в регионе.

Также идет голосование посредством дистанционного электронного голосования (ДЭГ). В настоящий момент, по данным сервиса «Госуслуги» в дистанционном голосовании приняли участие 348 тысяч 661 избиратель, что составляет 78,3% от ранее поданных заявок.

Он Березкин также уточнил, что на избирательных участках Подмосковья работает 19 тысяч 960 общественных наблюдателей. Они находятся на каждом избирательном участке. По его словам, к настоящему времени на горячую линию поступило всего 12 сообщений о нарушениях. По всем была проведена соответствующая проверка, данные не подтвердились, отметил Березкин.

Следующие данные по явке избирателей в Московской области будут предоставлены по состоянию на 20.00 второго дня голосования, 9 сентября.

Читайте также:

Космонавт Кононенко проголосовал на выборах губернатора Московской области на Байконуре

Путин проголосовал онлайн на выборах мэры Москвы

Глава Химок Волошин оценил явку на выборах губернатора в округе
#голосование
#госуслуги
#человек
#явка
#ДЭГ
Читайте нас в
Первые победители акции #ВыбираемВместе2023 могут активировать выигрышные баллы
09 сентября 2023, 15:57

Фото: istockphoto/Chattrawutt

Для тех, кто участвует в выборах мэра Москвы и 13 депутатов муниципальных образований ТиНАО (Троицкого и Новомосковского административных округов) проводится акция #ВыбираемВместе2023 в рамках реализации программы «Миллион призов».
Накануне, 8 сентября, среди тех, кто принял участие в электронном голосовании до 20:00 или отдал свой голос на избирательных участках, призовые баллы получили 1 094 159 человек, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы. После полудня победителям акции стали приходить СМС-сообщения.

Активировать выигрышный код можно на сайте акции #ВыбираемВместе2023. Победители получают одну, три или пять тысяч баллов. Далее их можно обменять на покупки в магазинах, ресторанах или кафе, использовать для посещения театра, концерта или кино, а также отдать на благотворительные нужды. По инициативе партнеров программы, те москвичи, которые впервые участвуют в онлайн-голосовании, гарантированно получат тысячу баллов.

Читайте также:

В Госдуме заявили, что центры наблюдения делают выборы прозрачными

Кандидат в губернаторы Подмосковья Жигарев проголосовал в Красногорске

Путин проголосовал онлайн на выборах мэры Москвы

#кино
#кафе
#победители
#человек
#покупки
#онлайн
#смс
#акции
#голосование
Читайте нас в
Собянин: Около полумиллиона человек будут ездить по МЦД-4 ежесуточно
Собянин: Пассажиропоток на МЦД-4 составит до полумиллиона человек в сутки
09 сентября 2023, 15:30

Фото: сайт Кремля

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что МЦД-4 будут пользоваться порядка полумиллиона человек в сутки. Об этом он рассказал во время церемонии открытия движения пассажирских поездов по диаметру.
По его словам, МЦД-4 является самым интегрированным. Он соединяется с 38 станциями метро, железными дорогами и МЦК. Также удалось объединить семь основных вокзалов Москвы - Белорусский, Савёловский, Рижский, Ленинградский, Ярославский, Казанский, Курский.

«Сама трасса теперь доходит практически до Внуково, а с другой стороны - до Железнодорожного. Пассажиропоток здесь будет достигать до полумиллиона человек в сутки, а интервал движения сократится в 2,7 раза», - уточнил Собянин.

Напомним, 9 сентября, в субботу, президент России Владимир Путин совместно с мэром Москвы Сергеем Собяниным дал старт движению пассажирских поездов по МЦД-4. Вместе с ними в церемонии принял участие и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Открытие произошло по видеосвязи.

Читайте также:

Путин с Собяниным открыли движение по проспекту Багратиона в Москве

К открытию МЦД-4 благоустроили все станции

В Подмосковье с учётом запуска МЦД-3 и МЦД-4 изменят транспортные маршруты
#подмосковье
#андрей воробьёв
#губернатор
#метро
#движение
#мцд
#пассажиропоток
Читайте нас в
В Киеве перекрывают районы и массово проверяют граждан
«Страна»: в Киеве начались массовые проверки на выявление дезертиров
09 сентября 2023, 15:25

Фото: iStock/Ruslan Lytvyn

В Киеве началась массовая проверка для выявления дезертиров. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
Уточняется, что с 9 по 16 сентября сотрудники военной службы правопорядка и министерства внутренних дел будут проверять жителей Киева и Киевской области. Для этого будут перекрываться целые районы, будет осуществляться проверка пассажиров в транспорте. 

Целью массовой проверки станет выявление дезертиров, наличия незарегистрированного оружия или боеприпасов у граждан.

Когда будет завершена проверка территории Киевской области, подобные досмотры продолжатся в других областях Украины. 

Читайте также:

Киев хочет направить в Польшу людей, которые будут вылавливать беженцев

Sky News: Цели Зеленского и его западных союзников перестали совпадать

WP: Некоторые украинцы готовы к прекращению огня ради гарантий безопасности
#украина
#киев
#проверка
#мвд
Читайте нас в
Губернатор Подмосковья Воробьёв поздравил жителей столицы с Днем города
09 сентября 2023, 15:23

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Сегодня, 9 сентября, Москве исполнилось 876 лет. Со своими поздравлениями к жителям столицы обратился губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
В своем телеграм-канале глава подмосковного региона пожелал Москве и москвичам всяческих успехов и дальнейшего процветания. Он подчеркнул, что столица и Московская область тесно связаны. Взаимодействие города и области установлено давно и прочно, а реализация совместных проектов идет на пользу как городу, так и области.

Объединенные усилия Москвы  и Подмосковья улучшают жизнь миллионов людей, отметил губернатор. Он также поблагодарил мэра столицы Сергея Собянина за плодотворное партнерство и пожелал ему и его администрации дальнейших успехов в работе на благо Москвы и москвичей.






Читайте также:

Путин поздравил москвичей с Днем города

Путин дал старт движению по МЦД-4

Путин с Собяниным открыли движение по проспекту Багратиона в Москве

#московская область
#губернатор
#жизнь
#столица
#подмосковье
#москва
#день города
Читайте нас в
В Госдуме заявили, что центры наблюдения делают выборы прозрачными
09 сентября 2023, 15:08

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Председатель комитет Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов на брифинге в Центре мониторинга и общественного наблюдения за голосованием в Московской области отметил важность работы центров общественного наблюдения, а также призвал всех жителей Московской области принять участие в выборе губернатора региона.
«Важно, чтобы в центрах наблюдения был доступ ко всем избирательным участкам через видеокамеры, которыми они все обеспечены. Когда любой участок можно посмотреть, тогда появляется четкое знание того, что происходит на участке, тогда повышается доверие к происходящему процессу», - рассказал Пахомов.

По его словам, разговоры о непрозрачности выборов давно ушли в прошлое и объективных предпосылок к их возвращению нет. В таком большом регионе как Московская область может всякое случиться. Пахомов привел в пример воздушный шарик, который может закрыть обзор для видеокамеры. Однако такие инциденты являются штучными. 

«Самое главное, что это видно и можно оперативно отправить сигнал для исправления. Именно для этого и нужны центры наблюдения. Таким образом поддерживается прозрачность и легитимность выборного процесса», - подчеркнул Пахомов.

Сам депутат проголосовал в первый день выборов, 8 сентября. Он является жителем Подмосковья, здесь же родился, вырос, живет и работает. Свой выбор он сделал на одном из избирательных участков. При этом он напомнил, что на сегодняшний день люди могут проголосовать онлайн.

«Сейчас электронное голосование добавляет возможность избирателю проголосовать в комфортных условиях. Голосовать из дома или работы очень удобно. Я считаю, что за этим будущее и этот сервис стоит развивать и делать все, чтобы человеку было комфортно проголосовать.
Цифровизация проникла в нашу жизнь на столько глубоко, что сегодня мы доверяем ей самые важные вещи», - объяснил Пахомов.

При этом он отметил, что на участках процесс голосования также проходит довольно комфортно. Очередей нет, участки большие и просторные. Он призвал всех жителей Московской области проголосовать, объяснив это тем, что голосование является одним из способов получения обратной связи для власти.
 
«В области практические ежедневно происходит что-то хорошее и все эти перемены необходимо поддержать своим голосом. Если ты «за», приди и скажи об этом. Если «против» сделай тоже самое», - заключил депутат.

Читайте также:

Кандидат в губернаторы Подмосковья Жигарев проголосовал в Красногорске

Путин проголосовал онлайн на выборах мэры Москвы

Памфилова рассказала о представителях НАТО на выборах в России
#московская область
#голосование
#участок
#цифровизация
#губернаторы
#депутат
#выбор
Читайте нас в
Страны G20 создадут группу, которая займётся защитой прав женщин
Страны G20 создадут группу по правовой защите женщин
09 сентября 2023, 14:53

Фото: iStock/fizkes

Страны G20 в декларации анонсировали создание новой рабочей группы по защите прав женщин.
Лидеры Группы двадцати заявили, что первое заседание пройдёт во время председательства Бразилии в G20.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди на саммите G20, который проходит в Нью-Дели, заявил о старте работы Всемирного биотопливного альянса, который будет заниматься защитой окружающей среды и продвижением энергетического перехода.

Россию на саммите «Большой двадцатки» представляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он прибыл в Нью-Дели и встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, уточнила официальный ​представитель МИД РФ Мария Захарова. На саммите, который пройдёт 9 и 10 сентября представлены лидеры почти всех государств, кроме России и Китая. Вместо Си Цзиньпина в Индию прибыл премьер Госсовета КНР Ли Цян. 

Читайте также:

Bloomberg: Эрдоган призвал лидеров G20 выполнить требования России

Журналисты на саммите G20 встали в очередь за фото с флагом России

Лавров прибыл на саммит G20 в Дели
#g20
#защита
#права
#женщины
#саммит
Читайте нас в
Дело о наследстве Пригожина открыли в Петербурге
09 сентября 2023, 14:44

Фото: istockphoto/djedzura

В субботу, 9 сентября, нотариус Андрей Акуленко открыл дело о наследстве Евгения Пригожина. В реестре Федеральной нотариальной системы обозначены инициалы бизнесмена, а в графе «дата смерти» указано 23 августа.
В этот день самолет Пригожина Embraer Legacy разбился в Тверской области. На борту находился основатель ЧВК «Вагнер» и его ближайшие сторонники. Предполагается, что все активы предпринимателя достанутся его жене и детям, но официальной информации  по этому поводу пока нет. Основной бизнес Пригожина был связан с компанией «Конкорд менеджмент и консалтинг», сообщает News.ru. Он также имел 80% акций в фирме по управлению и аренде недвижимым имуществом, около половины акций в компании, связанной с индустрией кинопроизводства.

У Пригожина остались мать Виолетта, жена Любовь, сын Павел и две дочери — Полина и Вероника. В некоторых пабликах ранее появилась информация о том, что в семье погибшего бизнесмена начался конфликт из-за наследства. Якобы предприниматель оставил почти все свое наследство сыну, а дочерям почти ничего не досталось. Возможно, с этим связано открытие нотариального дела о наследовании.

Читайте также:

РБК: Как расследуют катастрофу самолета Евгения Пригожина

Семья Пригожина подтвердила его гибель

Forbes опубликовал список самых богатых наследников российских миллиардеров

#самолет
#бизнес
#конфликт
#предприниматель
#мать
#компании
#информация
#вагнер
#активы
#чвк
#сын
Читайте нас в
Появилось видео первых секунд землетрясения в Марокко
09 сентября 2023, 13:56

Фото: istockphoto/cenkertekin

В ночь на 9 сентября неподалеку от марокканского города Марракеш произошло землетрясение магнитудой семь баллов по шкале Рихтера. Появились кадры первых секунд ужасного стихийного бедствия.
На видео, которое опубликовал телеграм-канал Baza, можно наблюдать, как только что мирно отдыхавшие марокканцы вдруг настораживаются, потом вскакивают и пытаются убежать. На улице начинается паника, люди мечутся, не зная, куда скрыться, сталкиваются друг с другом. Многие не могут удержаться на ногах. По дрожанию камеры можно понять, что подземные толчки очень сильные. Потом обрушивается часть здания на переднем плане, и изображение теряет четкость. 

На данный момент  известно о 820 погибших и 672 пострадавших в результате землетрясения. По сообщению министерства иностранных дел РФ, российских граждан среди погибших нет. Президент России Владимир Путин отправил королю Марокко Мухаммеду VI телеграмму с выражением соболезнований в связи с последствиями страшного стихийного бедствия.





Читайте также:

Количество погибших в результате землетрясения в Марокко возросло до 820 человек

Названо число погибших из-за землетрясения в Марокко

Число жертв землетрясения в Марокко возросло до 296 человек

#камеры
#владимир путин
#президент
#видео
#люди
#рф
#землетрясения
Читайте нас в
Достижения.рф