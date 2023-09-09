Жители Подмосковья оценили открытие МЦД-4

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время открытия МЦД-4, находясь в Ольгино пообщался с местными жителями, которым уже не терпится воспользоваться новыми возможностями, чтобы существенно уменьшить время проезда до мест работы или учебы. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
«Это удалось сделать благодаря поддержке Президента. Потому что не так затратно даже строительство станций, как масштабная реконструкция дорожных путей. Интенсивность движения на МЦД очень высокая - 5-6 минут», - рассказал Воробьев.
До станций МЦД-4 можно добраться с помощью 78 областных маршрутов, на которых обновили 99 автобусов.
Уже с сегодняшнего дня на МЦД-4 начали курсировать 16 поездов ЭП2Д. Они полностью заменят весь состав поездов к 2025 году. Все составы оснащены системами климат-контроля, USВ-розетками, креплениями для велосипедов и туалетами.
«Раньше бывало возвращаешься из Москвы с каких-то важных дел, тебе надо срочно оказаться в городе, а на ж/д - то одна отмена электрички, то вторая, то третья. И часто приходилось брать такси. А сейчас с открытием МЦД-4 мы будем чётко ориентироваться по расписанию», - отметила главный врач Балашихинского родильного дома Наталья Алимова.
Напомним, 9 сентября президент России Владимир Путин совместно с мэром Москвы Сергеем Собяниным дал старт движению пассажирских поездов по МЦД-4. Вместе с ними в церемонии принял участие и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Открытие произошло по видеосвязи.
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Элина Позднякова